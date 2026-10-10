Reconditionné : fini l’achat à l’aveugle pour les iPhone 12 à 16 et les autres générations vont suivre

Cette nouvelle façon de choisir son smartphone se déploie progressivement sur le catalogue de CertiDeal. Pour le moment, l'offre est disponible pour les iPhone 12, 13, 14, 15 et 16 ainsi que leurs différentes déclinaisons, et les iPhone 11, iPhone 17 et iPhone SE 2022 devraient arriver prochainement.

Vous voyez l'iPhone que vous allez réellement recevoir

Nous avions déjà présenté ce nouveau fonctionnement de CertiDeal lors de son lancement. L'idée est assez simple : au lieu de choisir un smartphone uniquement à partir d'un niveau d'état esthétique, vous pouvez regarder les photos de chaque exemplaire disponible avant de commander.

Le parcours va assez loin dans le détail. Vous pouvez consulter plusieurs clichés du téléphone et zoomer sur ses traces d'usage. Une vue très éclairée, surexposée, de l'écran permet notamment de faire ressortir les rayures et petites imperfections qui seraient beaucoup moins visibles sur une photo classique.

Un iPhone 14 Pro en état Correct sur CertiDeal

CertiDeal indique également l'état précis de la batterie de chaque exemplaire. Vous ne savez donc pas seulement à quoi ressemble le téléphone : vous pouvez aussi comparer sa capacité de batterie avec celle des autres appareils disponibles avant de choisir.

Deux iPhone classés dans une même catégorie peuvent en effet présenter des marques d'usure différentes, mais aussi une batterie dans un état différent. Une rayure sur la coque ne gênera pas forcément tout le monde, tandis qu'un autre acheteur préférera payer un peu plus pour un appareil visuellement plus propre ou doté d'une batterie en meilleur état.

Le prix, l'état esthétique et la batterie peuvent ainsi être comparés exemplaire par exemplaire, au lieu de s'en remettre uniquement à un grade général.

Les iPhone 12 à 16 sont déjà disponibles avec ce système

Le déploiement ne couvre pas encore l'ensemble du catalogue. Pour l'instant, CertiDeal propose cette nouvelle expérience sur cinq générations d'iPhone :

iPhone 12 Series : iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max ;

: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max ; iPhone 13 Series : iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max ;

: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max ; iPhone 14 Series : iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max ;

: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max ; iPhone 15 Series : iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max ;

: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max ; iPhone 16 Series : iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max et 16e.

Le choix est donc déjà assez large, puisqu'il couvre aussi bien les modèles standards que les versions mini, Plus, Pro ou Pro Max selon les générations.

Les iPhone 11, iPhone 17 et SE 2022 vont suivre

CertiDeal prévoit d'étendre progressivement ce fonctionnement. Par exemple, les iPhone 11 Series, iPhone 17 Series et iPhone SE 2022 figurent déjà parmi les modèles annoncés comme bientôt disponibles.

D'autres références doivent être ajoutées par la suite. Si le modèle que vous recherchez ne permet pas encore de choisir un exemplaire précis en photo, il peut donc rejoindre le dispositif dans un second temps.

Un moyen concret de réduire l'incertitude du reconditionné

L'état extérieur et la batterie font partie des points difficiles à apprécier lorsqu'on achète un téléphone reconditionné en ligne. Un grade résume l'aspect esthétique, mais il ne permet pas toujours de savoir où se trouvent les marques d'usure ni si elles vous dérangeront réellement.

Ici, vous pouvez voir le smartphone précis, examiner son écran de près et connaître l'état de sa batterie avant de payer. Cela ne supprime évidemment pas tous les critères à vérifier lors d'un achat reconditionné, mais vous disposez de beaucoup plus d'informations sur l'exemplaire que vous allez recevoir.

CertiDeal indique par ailleurs que ses smartphones sont contrôlés avant leur mise en vente et bénéficient d'une garantie de 30 mois.

Pour l'instant, cette possibilité concerne surtout les iPhone 12 à 16. L'intérêt sera encore plus large à mesure que les autres générations rejoindront le catalogue.