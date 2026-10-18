Google Pixel 11 ou Pixel 11 Pro XL : lequel vous ressemble le plus ?

C'est tout l'intérêt de ce duel. Les deux smartphones ont obtenu 5/5 dans nos tests, mais pas pour les mêmes raisons. Le Google Pixel 11 mise sur un format compact, une expérience Pixel très complète et un équipement déjà solide en photo. Le Pixel 11 Pro XL pousse plus loin l'écran, le zoom, la mémoire et la recharge, au prix d'un gabarit nettement plus imposant. L'objectif n'est donc pas de chercher lequel est « le meilleur », mais de déterminer à quel type d'utilisateur chacun correspond vraiment.

Les deux modèles partagent une bonne partie de leur ADN : la puce Google Tensor G6, Android 17, les fonctions Gemini et sept années de mises à jour. Mais à l'usage, le Pixel 11 Pro XL et le Pixel 11 ne donnent pas du tout la même impression en main.

Grand écran ou format compact : la première différence se sent immédiatement

Le Pixel 11 Pro XL assume son statut de grand smartphone. Son écran OLED Super Actua de 6,8 pouces s'accompagne d'un gabarit de 162,7 mm de haut et surtout d'un poids de 226 g. Lors de notre test du Pixel 11 Pro XL, nous avons apprécié l'équilibre de la prise en main, mais sa largeur et son poids restent bien présents, notamment avec de petites mains.

Le Pixel 11 est beaucoup plus facile à manipuler. Avec son écran de 6,3 pouces, ses 152,8 mm de hauteur et ses 197 g, il se tient plus naturellement à une main et fatigue moins lors d'une utilisation prolongée. C'est justement l'un des points que nous avions le plus appréciés pendant notre test du Pixel 11.

Les deux écrans sont très lumineux et agréables au quotidien, mais le Pro XL va plus loin. Sa dalle LTPO adapte sa fréquence de 1 à 120 Hz, contre 60 à 120 Hz pour le Pixel 11. Elle affiche également une définition plus élevée et offre logiquement davantage d'espace pour regarder des vidéos, jouer ou afficher plusieurs éléments à l'écran. Le Pixel 11 répond mieux à ceux qui accordent davantage d'importance à la maniabilité qu'à la taille d'affichage.

En photo, le Pixel 11 Pro XL va réellement plus loin

Les deux smartphones disposent d'un téléobjectif avec zoom optique x5. La différence ne tient donc pas simplement à la présence ou non d'un zoom, mais à la qualité et à la polyvalence de l'ensemble.

Le Pixel 11 Pro XL associe un capteur principal de 50 Mpx à un ultra grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx. C'est surtout ce dernier qui nous avait convaincus pendant notre test : Google a agrandi son capteur et les photos réalisées au x5 gagnent en détail et en maîtrise du bruit. Le Zoom Pro peut également monter jusqu'à x120. À l'avant, le Pro XL dispose d'un capteur de 42 Mpx avec autofocus.

Le Pixel 11 repose sur un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un téléobjectif x5 de 10,8 Mpx, avec un Super Zoom qui s'arrête à x30. Nous avions trouvé son capteur principal excellent, avec des couleurs naturelles et une bonne gestion des scènes contrastées. L'ultra grand-angle nous avait en revanche semblé moins homogène, notamment lorsque la lumière baisse.

Pour des photos courantes, des portraits et des clichés pris au x5, le Pixel 11 est déjà très capable. Le Pro XL prend davantage de sens pour ceux qui utilisent régulièrement plusieurs focales, photographient des sujets éloignés ou veulent disposer du module photo Pixel le plus complet.

Même Tensor G6, mais pas exactement le même équipement autour

Sur les performances, les deux Pixel sont beaucoup plus proches. Ils utilisent la même puce Google Tensor G6 gravée en 3 nm et offrent tous les deux une expérience fluide au quotidien. Navigation, multitâche, retouche photo et fonctions d'intelligence artificielle ne posent pas de problème particulier.

Nos deux tests aboutissent néanmoins au même constat : le Tensor G6 reste en retrait face aux puces les plus performantes du marché lorsqu'on regarde la puissance brute. Cela se ressent surtout dans les jeux les plus exigeants. Choisir le Pro XL plutôt que le Pixel 11 ne transforme donc pas le smartphone en machine de gaming beaucoup plus puissante.

Le Pro XL garde davantage de marge sur les configurations supérieures. Sa version 256 Go dispose de 12 Go de RAM, tandis que les modèles 512 Go et 1 To passent à 16 Go. Le Pixel 11 reste à 12 Go de RAM avec 256 ou 512 Go de stockage.

La connectivité marque aussi une différence : le Pixel 11 Pro XL prend en charge le Wi-Fi 7, alors que le Pixel 11 se limite au Wi-Fi 6E. Ce n'est pas forcément un critère décisif aujourd'hui, mais il peut compter si vous disposez déjà d'un réseau compatible ou si vous comptez conserver votre smartphone plusieurs années.

Autonomie et recharge : le Pro XL a plus de marge, le Pixel 11 reste plus léger

Le Pixel 11 Pro XL embarque une batterie de 5 115 mAh. Durant notre test, il a tenu sans difficulté une grosse journée, y compris en sollicitant régulièrement l'appareil photo et les fonctions d'IA. Sa recharge filaire monte à 45 W, avec jusqu'à 75 % récupérés en une trentaine de minutes selon Google.

Le Pixel 11 dispose d'une batterie de 4 985 mAh et d'une recharge filaire de 30 W. Il profite lui aussi de la recharge sans fil Pixelsnap jusqu'à 25 W. Le Pro XL ajoute de son côté la recharge inversée, pratique pour dépanner des écouteurs compatibles.

Pixel 11 ou Pixel 11 Pro XL : à chacun ses priorités

Sur le papier, le Pixel 11 Pro XL gagne presque partout : écran plus grand, photo plus complète, davantage de mémoire sur certaines versions et recharge plus rapide. Mais ce n'est pas forcément ce dont tout le monde a besoin. Ces avantages s'accompagnent aussi d'un smartphone plus lourd, plus encombrant et plus cher.

Le Pixel 11 conserve la même expérience logicielle Google, le Tensor G6, un téléobjectif x5 et sept années de mises à jour dans un format beaucoup plus facile à manipuler. Pour quelqu'un qui photographie surtout au quotidien, consulte ses applications, regarde quelques vidéos et veut un téléphone facile à garder en poche, payer davantage pour le Pro XL n'apportera pas forcément un bénéfice proportionnel à son usage.

À l'inverse, ceux qui exploitent régulièrement le zoom, veulent un très grand écran ou accordent beaucoup d'importance à la recharge et au stockage auront davantage de raisons de monter jusqu'au Pro XL. C'est moins une question de meilleur smartphone que de niveau d'équipement réellement utile.

Votre choix dépend donc surtout des critères qui comptent le plus pour vous. Pour confronter directement ces modèles, ou n'importe quels autres smartphones selon vos priorités, vous pouvez également utiliser notre Duel de smartphones.