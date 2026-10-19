Red Magic 12 Pro+ officiel : écran 185 Hz, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et batterie de 8400 mAh

Red Magic a lancé en Chine le 12 Pro+, un smartphone gaming animé par le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Il est doté d’un écran de 185 Hz, d’un refroidissement liquide rétroéclairé et d’une batterie de 8400 mAh. Une version mondiale suivra le 3 novembre.

Sylvain Pichot - publié le 19/10/2026 à 10h00
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Red Magic 12 Pro+

La marque avait fait un peu de teasing pour son nouveau smartphone haut de gamme. Ainsi, il est désormais officiel. Le Red Magic 12 Pro+ repose donc sur le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Cette puce est gravée en 2 nm chez TSMC et atteint 5 GHz en pointe. Selon le fabricant, elle est secondée par la puce de jeu RedCore R5, qui prend en charge l'interpolation d'images, l'amélioration de la résolution et le ray tracing dans les titres compatibles. Une puce G1 dédiée à l'affichage complète l'ensemble.

La mémoire est de type LPDDR5T, associée à un stockage UFS 4.1 Pro. Le système est RedMagic OS 12, bâti sur Android 17. Côté connectique, le modèle propose le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, le NFC, un émetteur infrarouge, l'USB 3.2 Gen 2 et une prise jack de 3,5 mm, rare sur ce segment.

Le dispositif photo reste secondaire. Il comprend un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Cette orientation rappelle celle des autres téléphones de jeu, tandis que des modèles comme le OnePlus 16, doté de la même puce, visent un usage plus généraliste. Le Red Magic 12 Pro+ mesure 163,03 x 75,96 x 8,55 mm pour 223 g.

Nubia Red Magic 12 Pro+

Un écran sans encoche et des commandes tactiles rapides

La dalle BOE X11 OLED de 6,85 pouces affiche 2688 x 1216 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement de 185 Hz. Ses bordures de 0,96 mm sont très fines. 
La caméra frontale de 16 mégapixels, un capteur OmniVision, se loge sous la dalle, comme les autres smartphones de la marque. L'écran ne comporte donc ni encoche ni poinçon. Par ailleurs, les gâchettes capacitives échantillonnent à 700 Hz, et le toucher instantané grimpe à 5000 Hz, d'après la marque.

Refroidissement liquide RGB et batterie de 8400 mAh

Le système AquaCore associe liquide, chambre à vapeur, matériaux à base de graphène et ventilateur tournant jusqu'à 25500 tr/min. Ce ventilateur est certifié IPX8, tandis que le téléphone est classé IP68 et IP69. Une nouveauté apparaît : un éclairage RGB intégré au module circulaire au dos, qui réagit à l'activité en jeu. Selon Red Magic, la micro-pompe à double cristal délivre 85% de puissance de pompage en plus que la génération précédente, afin de refroidir le processeur et la batterie.

La batterie de 8400 mAh progresse de 12 % par rapport à celle du 11S Pro. La charge atteint 120 W en filaire et 80 W sans fil. Une charge bypass alimente directement le système pendant les sessions de jeu compatibles. Face à de nombreux concurrents, qui dépassent rarement 6000 mAh, cette capacité se révèle nettement supérieure.

Nubia Red Magic 12 Pro+ versus 11 Pro+ refroidissement

Disponibilité et prix

En Chine, le Red Magic 12 Pro+ est vendu 6999 yuans (environ 1046 $) en 12 Go + 256 Go, 7999 yuans (environ 1195 $) en 16 Go + 512 Go et 8999 yuans (1345 $) en 16 Go + 1 To. Avec la subvention nationale, ces tarifs passent à 6499, 7499 et 8499 yuans.

Les finitions Nightfreeze et Subzero sont proposés dès le lancement, tandis que la version Skyfrost arrivera plus tard dans l'année. Une édition limitée Golden Saga, avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage, a été annoncée sans prix ni date.

Hors de Chine, l'appareil sera commercialisé sous le nom Red Magic 12 Pro. Prix, configurations et disponibilité seront dévoilés le 3 novembre, et ses caractéristiques pourraient différer de celles du modèle chinois. Aucun tarif français n'est connu à ce jour.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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