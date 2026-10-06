Votre prochain appareil photo sera peut-être un photophone : 3 modèles haut de gamme que l’on peut vraiment conseiller aux consommateurs

Les trois photophones ont des dimensions assez proches, mais leur encombrement et leur poids varient. Le Samsung Galaxy S26 Ultra est le plus haut avec ses 163,6 mm pour 214 g. Il embarque quatre modules photo au dos et se décline en Violet, Bleu, Noir, Blanc, Argent et Or rose.

Le Google Pixel 10 Pro est nettement plus compact : 152,8 mm de hauteur pour 207 g. Google le propose en Quartz Gris, Jade, Porcelaine et Noir Volcanique. Le Xiaomi 17 Ultra atteint 162,9 mm et pèse 218,4 ou 219 g selon le coloris, ce qui en fait le plus lourd des trois. Il existe en Noir, Blanc et Vert. Tous sont certifiés IP68 contre l'eau et la poussière.

Quels capteurs principaux et quel grand-angle pour vos photos ?

Le Samsung Galaxy S26 Ultra mise sur un capteur principal de 200 mégapixels ouvert à F1.4. Sa définition laisse une marge confortable pour recadrer une photo, tandis que la grande ouverture aide à récupérer davantage de lumière.

Le Xiaomi 17 Ultra prend une autre direction avec un capteur principal de 50 mégapixels au format 1 pouce, ouvert à F1.67 et associé à une optique Leica. Le Google Pixel 10 Pro utilise lui aussi un capteur de 50 mégapixels (F1.68), mais fait davantage appel au traitement logiciel de la puce Tensor G5 pour produire des images équilibrées sans avoir à intervenir sur les réglages.

Pour les paysages, les photos de groupe ou simplement pour faire entrer davantage d'éléments dans le cadre, le Galaxy S26 Ultra embarque un ultra grand-angle de 50 mégapixels (F1.9). Le Xiaomi 17 Ultra dispose lui aussi d'un module de 50 mégapixels, ouvert à F2.2, tandis que le Pixel 10 Pro propose 48 mégapixels (F1.7).

Sur ce point, les trois modèles proposent donc des définitions proches. Les écarts se jouent davantage sur l'optique, le traitement de l'image et le rendu propre à chaque constructeur que sur le simple nombre de mégapixels.

Quel zoom et quel comportement en basse lumière ?

Le Galaxy S26 Ultra est particulièrement bien armé pour varier les distances avec deux téléobjectifs : 50 mégapixels et 10 mégapixels. L'ensemble couvre aussi bien le portrait rapproché que les sujets plus éloignés.

Le Xiaomi 17 Ultra joue lui aussi gros sur le zoom avec un téléobjectif Leica de 200 mégapixels. Son système optique mécanique couvre les focales de 75 à 100 mm sans recadrage numérique entre ces deux valeurs, ce qui permet de varier plus librement le cadrage. Le Pixel 10 Pro compte pour sa part sur un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x, auquel Google ajoute son traitement logiciel pour préserver les détails à distance.

Lorsque la lumière baisse, le Galaxy S26 Ultra profite de l'ouverture F1.4 de son capteur principal. Le Xiaomi 17 Ultra mise de son côté sur son grand capteur de 1 pouce ouvert à F1.67, tandis que le Pixel 10 Pro fait davantage intervenir son traitement logiciel et son mode nuit pour travailler les détails dans les zones sombres.

Lequel choisir pour filmer, et avec quelle endurance ?

Le Galaxy S26 Ultra et le Xiaomi 17 Ultra peuvent enregistrer en 8K. Le Pixel 10 Pro propose lui aussi ce format, mais via Video Boost. Les trois bénéficient par ailleurs de fonctions de stabilisation. Le Samsung offre une grande variété de focales, tandis que le Xiaomi peut s'appuyer sur son téléobjectif 75–100 mm et que le Pixel exploite largement ses outils de stabilisation et de traitement assistés par l'IA.

Le Xiaomi 17 Ultra embarque une batterie de 6000 mAh, associée à une recharge filaire de 90 W et une recharge sans fil de 50 W.

Le Galaxy S26 Ultra dispose pour sa part de 5000 mAh, avec une recharge de 60 W et la charge sans fil. Le Pixel 10 Pro passe à 4870 mAh et 30 W en filaire, avec lui aussi la possibilité de recharger sans fil.

Au moment de choisir, tout dépend donc de votre manière de photographier. Le Samsung Galaxy S26 Ultra offre une grande polyvalence entre grand-angle et zoom lointain. Le Google Pixel 10 Pro mise davantage sur le traitement logiciel et l'automatisation de la prise de vue. Le Xiaomi 17 Ultra se distingue par son capteur principal de 1 pouce et son téléobjectif 200 mégapixels à zoom optique mécanique 75–100 mm.