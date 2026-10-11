Pixel 10a face au Pixel 9a : la hausse de prix est-elle vraiment justifiée ?

Sur le plan du design, les deux appareils restent très proches, avec un bloc photo horizontal particulièrement discret et un écran de 6,3 pouces. Le Pixel 10a mesure 153,9 mm de haut pour 9 mm d'épaisseur et pèse 183 g. Il est proposé en Lavande, Rouge Framboise, Brume et Noir Volcanique.

Le Pixel 9a affiche des dimensions très voisines : 154,7 mm de haut, 8,9 mm d'épaisseur et 186 g. L'écart de poids n'est donc que de 3 g, bien trop faible pour départager réellement les deux modèles à l'usage. Ses coloris sont Noir Volcanique, Porcelaine, Iris et Rose Pivoine. Tous deux bénéficient d'une certification IP68 contre l'eau et la poussière.

Même puce Tensor G4 : quel écart réel de performances et d'écran ?

C'est l'une des particularités de cette génération : les Pixel 10a et Pixel 9a utilisent le même Tensor G4 avec 8 Go de RAM. Les fiches LesMobiles donnent un score AnTuTu de 1 071 616 points pour le Pixel 10a contre 991 079 pour le Pixel 9a, soit un écart d'environ 8 %.

Le 10a prend donc une petite avance dans les benchmarks, mais sans changement de génération de processeur. Pour la navigation, les applications courantes ou les fonctions Gemini, vous ne devez pas vous attendre à un saut spectaculaire par rapport au Pixel 9a.

Même proximité du côté de l'écran : les deux smartphones disposent d'une dalle OLED de 6,3 pouces, 120 Hz, en 2424 x 1080 pixels. La principale différence se trouve dans la luminosité maximale annoncée. Google monte jusqu'à 3 000 nits sur le Pixel 10a contre 2 700 nits sur le Pixel 9a. Sur le papier, l'avantage du nouveau modèle concerne donc surtout la lisibilité dans les environnements très lumineux.

Même matériel photo, mais quelques nouvelles fonctions sur le Pixel 10a

Sur le matériel, Google ne change pratiquement rien. Les deux modèles associent un capteur principal de 48 mégapixels ouvrant à f/1,7, avec stabilisation optique, à un ultra grand-angle de 13 mégapixels. La caméra frontale affiche elle aussi 13 mégapixels et la vidéo peut monter jusqu'en 4K.

Le Pixel 10a ne dispose donc pas d'un nouvel appareil photo qui creuserait franchement l'écart avec son prédécesseur. Google lui réserve toutefois quelques fonctions logicielles supplémentaires, notamment Camera Coach et Auto Best Take. La différence se joue davantage sur ces outils que sur les capteurs eux-mêmes.

Batterie identique, mais une recharge un peu plus rapide

Les deux smartphones embarquent une batterie de 5 100 mAh. Les données affichées sur leurs fiches LesMobiles sont d'ailleurs très proches, avec 53h14 pour le Pixel 10a contre 52h19 pour le Pixel 9a.

La recharge progresse davantage. En pratique, le Pixel 10a monte autour de 30 W en filaire, contre environ 23 W pour le Pixel 9a. Le gain existe, mais il est beaucoup plus modeste que ne le laisserait penser une comparaison entre 45 W et 24 W : le chargeur 45 W recommandé par Google ne signifie pas que le Pixel 10a absorbe lui-même 45 W.

Les deux modèles conservent la recharge sans fil et tous deux prennent en charge l'eSIM. Le Pixel 10a se distingue en revanche par son Bluetooth 6.0, alors que le Pixel 9a utilise le Bluetooth 5.3.

La différence de prix vaut-elle le coup ?

Les Pixel 9a et Pixel 10a ont été lancés au même prix de 549 €. Leur écart actuel vient donc surtout de la baisse du modèle précédent. Au moment de notre vérification, le Google Store affiche le Pixel 10a à 449 € et le Pixel 9a à 399 €, soit 50 € de différence.

Pour ce supplément, le Pixel 10a apporte principalement un écran annoncé un peu plus lumineux, une recharge filaire plus rapide, le Bluetooth 6.0 et quelques fonctions photo supplémentaires. En revanche, le processeur, la quantité de RAM, la capacité de la batterie, la taille de l'écran et le matériel photo sont très proches, voire identiques.

Si l'écart reste autour de 50 €, le Pixel 10a se défend surtout pour sa recharge plus rapide et ses quelques nouveautés logicielles. Mais si le Pixel 9a bénéficie d'une promotion plus agressive, il conserve une grande partie de l'expérience du 10a pour moins cher. Le choix dépend donc beaucoup du prix réel au moment de l'achat, davantage que d'une rupture technique entre les deux générations.