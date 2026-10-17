Darty ajoute une enceinte JBL au Pixel 11, mais sans augmenter son prix !

Ce Pixel 11 était commercialisé 999 € au lancement dans cette configuration. Le voir passer sous les 800 € est déjà notable ; le trouver avec une enceinte JBL au même prix que le téléphone seul l'est davantage.

Chez Darty, ce pack coûte le prix d'un Pixel 11 seul

Le Pixel 11 avec 256 Go de stockage est actuellement affiché à 899 € chez Darty. Les 100 € remboursés ramènent ensuite son coût à 799 €.

Le pack dont nous parlons aujourd'hui, avec ce même téléphone et une JBL Grip noire, est proposé aux mêmes conditions : 899 € au départ, puis 100 € remboursés. Le prix final ne bouge donc pas. Darty affiche par ailleurs l'ensemble à 899 € au lieu de 1 098,99 €.

Le Pixel 11 a déjà de solides arguments à lui seul

Lors de notre test du Pixel 11, le smartphone de Google nous avait convaincus au point d'obtenir la note de 5/5.

Son écran OLED de 6,3 pouces et son poids de 197 g lui donnent un format encore assez facile à manipuler pour un modèle haut de gamme. Il embarque le Tensor G6, 12 Go de RAM et, dans cette offre, 256 Go de stockage. En photo, son capteur principal nous avait donné de très bons résultats, tandis que le téléobjectif x5 apporte une polyvalence appréciable sur un smartphone de ce format.

Le tableau n'est pas parfait. Le Tensor G6 n'est pas la puce la plus indiquée pour les jeux très exigeants, l'ultra grand-angle est moins convaincant que le capteur principal et la recharge filaire manque de vitesse face à certains concurrents.

Ce sont des limites à prendre en compte si ces critères sont prioritaires pour vous, mais elles n'effacent pas les qualités générales du Pixel 11, qui reste un smartphone que nous recommandons sans hésiter.

Trouver le smartphone idéal

L'enceinte JBL Grip donne un coup de boost à ce pack

La JBL Grip est une petite enceinte Bluetooth conçue pour être transportée facilement. Elle annonce jusqu'à 14 heures d'autonomie avec Playtime Boost, profite d'une certification IP68 contre l'eau et la poussière et bénéficie, selon JBL, d'une conception résistante aux chutes.

Elle intègre également un éclairage d'ambiance et prend en charge Auracast, notamment pour l'associer à d'autres enceintes compatibles. Ses réglages sont accessibles depuis l'application JBL Portable.

Darty a l'avantage de son réseau de magasins

Pour un achat de cette valeur, le distributeur entre lui aussi dans l'équation. Darty permet de commander en ligne tout en conservant la possibilité d'un retrait gratuit en magasin.

C'est d'ailleurs également rassurant après l'achat, car, en cas de problème, il est possible de se rendre en magasin plutôt que de gérer toute la relation à distance. Le smartphone bénéficie de la garantie légale de deux ans et Darty propose également un paiement en 3 ou 4 fois, selon les conditions applicables.