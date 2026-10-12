Test du Google Pixel 11 Pro XL : la formule Google poussée à son maximum

Fiche technique

Écran OLED 6,8 pouces, 120 Hz

Processeur Google Tensor G6

12 ou 16 Go de mémoire vive, non extensible

256, 512 Go ou 1 To d’espace de stockage interne (non extensible)

Triple capteur photo arrière : 50 + 48 + 48 mégapixels

Capteur frontal 42 mégapixels

Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran

Batterie 5 115 mAh compatible charge filaire 45W, charge sans fil Qi2.2 25W et charge inversée

Étanchéité : IP68

Système d'exploitation Android 17

Design

Le Google Pixel 11 Pro XL reprend les grandes lignes esthétiques dessinées depuis le Pixel 9, et il faut reconnaître que la recette fonctionne toujours aussi bien. Le châssis en aluminium poli encadre un dos en verre mat protégé grâce à la technologie Gorilla Glass Victus 2 qui limite efficacement les traces de doigts, tout en procurant une sensation de robustesse appréciable en main.

La fameuse barre photo horizontale, devenue la signature visuelle de la gamme Pixel, traverse toujours l'arrière de l'appareil sur toute sa largeur, abritant les trois capteurs photo ainsi que le flash LED et le capteur de température. Selon nous, cette disposition a d'ailleurs un avantage pratique non négligeable. En effet, contrairement à de nombreux smartphones concurrents dont le module photo dépasse sur un coin, le téléphone posé à plat sur une table ne bascule pas d'un côté lorsqu'on tape sur l'écran.

Avec ses dimensions de 162,7 x 76,5 x 8,5 mm pour 226 grammes, le Pixel 11 Pro XL se place clairement dans le haut du panier en matière de gabarit, au même titre qu'un Samsung Galaxy S26 Ultra ou qu'un iPhone 18 Pro Max. La prise en main reste toutefois équilibrée grâce à des bords plats qui offrent une bonne accroche, même si les plus petites mains devront composer avec un appareil assez large. Les finitions sont irréprochables, sans jeu ni défaut d'assemblage constaté durant notre test. Le téléphone dégage une impression de qualité qui justifie en partie son positionnement tarifaire premium. La certification IP68 est bien entendu au rendez-vous, garantissant une résistance totale à la poussière et une immersion possible jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes, ce qui permet une utilisation sereine sous la pluie ou à proximité d'une piscine.

Niveau coloris, Google propose quatre teintes pour cette version : Noir Volcanique, Rose Pêche, Olive et Brume, des déclinaisons plutôt sobres qui misent sur l'élégance discrète plutôt que sur l'extravagance. On note au passage que le fabricant a intégré un nouveau revêtement anti-rayures sur l'écran, annoncé comme plus de deux fois plus résistant que celui de la génération précédente, un argument qui peut rassurer les personnes qui ne souhaitent pas utiliser des coques de protection.

En matière de connectivité, le Pixel 11 Pro XL assume son rang. Il est compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 et dispose d’un modem 5G complet, le tout accompagné d'une puce UWB pour la localisation précise d'objets connectés compatibles. Le port USB-C 3.2 permet des transferts de données rapides, mais Google persiste à faire l'impasse sur la prise jack 3,5 mm, un choix désormais habituel sur ce segment de prix. La double SIM fonctionne via une carte physique associée à une eSIM, une configuration qui couvre la majorité des usages. Sur ce terrain, le smartphone reste globalement dans la moyenne haute de sa catégorie, sans se démarquer radicalement d'un Galaxy S26 Ultra qui propose une connectivité comparable.

Le lecteur d'empreintes digitales est positionné sous l'écran, dans une zone parfaitement accessible au pouce lorsque l'on tient l'appareil à une main. Il est idéalement placé. Lors de notre test, nous avons constaté une réactivité très satisfaisante : le déverrouillage s'effectue en une fraction de seconde dans la grande majorité des cas, avec un taux de reconnaissance fiable même avec les doigts légèrement humides.

Côté audio, le smartphone profite de deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge du son spatial. D'après notre test, Google a nettement musclé ce secteur par rapport aux générations précédentes : le rendu sonore gagne en puissance et en présence des basses, ce qui améliore sensiblement l'expérience lors du visionnage de vidéos ou de sessions de jeu.

L'ensemble reste cohérent sur toute la plage de fréquences, sans saturation perceptible même à volume élevé, bien qu'il manque toujours un peu de profondeur dans les graves par rapport à une enceinte dédiée. Pour un usage nomade au quotidien, cette amélioration est un argument solide en faveur du Pixel 11 Pro XL face à des rivaux parfois plus timides sur ce point.

L'écran

Le Pixel 11 Pro XL est équipé d’une dalle OLED Super Actua de 6,8 pouces affichant une définition de 1344 x 2992 pixels, pour une densité de 486 pixels par pouce. La technologie LTPO permet une fréquence de rafraîchissement adaptative comprise entre 1 et 120 Hz, qui s'ajuste automatiquement selon le contenu affiché afin de préserver l'autonomie sur les écrans statiques tout en garantissant une fluidité maximale lors du défilement. Le verre de protection Gorilla Glass Victus 2 est complété par un nouveau revêtement anti-rayures, annoncé par Google comme plus de deux fois plus résistant que celui du Pixel 10 Pro XL.

L’un des points forts incontestables de cet écran reste sa luminosité. En effet, concrètement, il offre une excellente lisibilité en toutes circonstances, y compris en plein soleil, où l'écran reste parfaitement exploitable grâce également à un très faible taux de réflectance. Les couleurs affichent une belle vivacité et les noirs profonds typiques de la technologie OLED, avec un taux de contraste annoncé supérieur à 2 000 000:1. Le support du HDR10+ permet de profiter pleinement des contenus compatibles sur les plateformes de streaming, avec une plage dynamique étendue qui met en valeur les scènes les plus contrastées. Google ne propose pas de compatibilité avec les contenus Dolby Vision, un argument de poids pour les fondus de films ou de série ; une option présente chez Honor ou Xiaomi, par exemple.

En matière de réactivité, l'écran du Pixel 11 Pro XL se montre irréprochable au quotidien. D'après notre test, le tactile répond instantanément aux sollicitations, que ce soit pour la navigation dans les menus, le défilement des réseaux sociaux ou les sessions de jeu les plus exigeantes. Les paramètres d'affichage offrent par ailleurs une bonne marge de personnalisation : il est possible de choisir entre un mode de fréquence fixe à 60 Hz pour économiser la batterie, un mode adaptatif intelligent, ou encore d'ajuster la balance des couleurs entre plusieurs profils colorimétriques, du plus fidèle au plus saturé. La taille et le style de la police, ainsi que la densité d'affichage, se règlent également avec une grande liberté, un atout pour les utilisateurs malvoyants ou simplement soucieux de personnaliser leur expérience.

Face à la concurrence, le Pixel 11 Pro XL offre une prestation de très haut niveau. Son pic de luminosité dépasse celui de nombreux rivaux directs, même si le Samsung Galaxy S26 Ultra conserve l'avantage d'une dalle anti-reflet particulièrement performante qui limite davantage les reflets parasites en extérieur. Face à un iPhone 17 Pro Max, l'écran du Pixel se montre tout aussi lumineux, avec une définition légèrement supérieure grâce à son format QHD+. Seul petit bémol relevé lors de notre prise en main : les bordures entourant la dalle restent un peu plus visibles que sur certains concurrents, un détail qui n'entame cependant en rien la qualité globale de cette dalle qui demeure l'une des meilleures du marché actuel.

Le système et les applications

Le Pixel 11 Pro XL fonctionne sous Android 17, la toute dernière mouture du système d'exploitation mobile de Google, enrichie de la couche Gemini Intelligence. Comme à son habitude, la marque garantit sept années de mises à jour système et de sécurité, une politique qui reste la référence du marché aux côtés de Samsung sur ses modèles Galaxy S et Galaxy Z les plus récents, et qui dépasse largement ce que proposent la plupart des constructeurs Android traditionnels.

D'après notre test, l'interface conserve toute la fluidité et son côté épuré caractérisent l'expérience Pixel depuis plusieurs générations. La navigation entre les menus est instantanée, sans aucun ralentissement perceptible au quotidien, même en jonglant entre plusieurs applications gourmandes. L'organisation des paramètres reste logique et intuitive, avec des catégories clairement identifiées qui permettent une prise en main rapide, y compris pour les utilisateurs peu familiers avec l'écosystème Android. Nous apprécions le niveau de personnalisation : fonds d'écran génératifs, thèmes dynamiques basés sur les couleurs du papier peint, disposition libre des icônes et des widgets sur l'écran d'accueil.

Les applications préinstallées se limitent essentiellement à la suite Google (Gmail, Maps, Photos, Drive) et à quelques outils maison, sans le moindre bloatware superflu, ce qui tranche agréablement avec certains smartphones Android du marché. Comptez sur environ 39 Go d’espace occupé par le système et les applications.

C'est surtout sur le terrain de l'intelligence artificielle que le Pixel 11 Pro XL cherche à se démarquer. Gemini est profondément intégré à l'ensemble du système et remplace désormais l'ancien assistant Google dans la quasi-totalité des usages. Notez le fait que la dictée vocale est beaucoup plus performante (avec l’application Gboard) que sur le précédent modèle.

La diode HiLight, positionnée à l'arrière de l'appareil, s'illumine selon un code couleur pour signaler un appel entrant, une notification importante ou une interaction en cours avec Gemini, permettant de rester informé sans avoir à consulter l'écran.

Les performances

Le Pixel 11 Pro XL embarque le tout nouveau processeur Google Tensor G6, gravé en 3 nanomètres et conçu sur mesure par le géant américain en collaboration avec ses partenaires habituels. Cette puce annonce environ 20% de gains de performances CPU par rapport au Tensor G5, avec un accent toujours aussi marqué sur les capacités de traitement de l'intelligence artificielle embarquée. Elle est associée à 12 Go de RAM sur la version d'entrée de gamme à 256 Go, et à 16 Go sur les configurations 512 Go et 1 To, ce qui représente un recul pour l'entrée de gamme par rapport au Pixel 10 Pro XL qui proposait 16 Go quelle que soit la version. Le stockage interne est non extensible via carte microSD.

En matière de performances brutes, le Tensor G6 continue de se positionner en net retrait face aux meilleures puces du marché, à savoir les Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm ou les puces A19 Pro d'Apple (A20 Pro sur les iPhone 18 Pro maintenant). Les scores AnTuTu et d’autres outils de mesure de performances offrent des résultats honorables mais loin des sommets atteints par la concurrence directe équipée de Snapdragon. Google assume ce choix depuis plusieurs générations, préférant optimiser son silicium pour les tâches liées à l'IA plutôt que pour la course aux benchmarks.

Selon notre test, l'expérience de navigation au quotidien reste malgré tout très convaincante. Le passage d'une application à l'autre s'effectue sans accroc, y compris lors de scénarios multitâches intensifs mêlant traitement d'image par IA et applications gourmandes en arrière-plan. Côté gaming, les résultats sont plus contrastés : les titres peu exigeants tournent de façon fluide et sans ralentissement notable, tandis que des jeux graphiquement plus poussés provoquent quelques saccades perceptibles durant les cinématiques et les phases de jeu les plus denses.

La gestion thermique reste correcte sans être exemplaire : le smartphone chauffe sensiblement lors de sessions de jeu prolongées, sans toutefois atteindre des températures inconfortables au toucher.

Au final, le Pixel 11 Pro XL délivre une expérience utilisateur fluide pour un usage quotidien classique, mais il ne rivalise pas avec les meilleurs élèves de la catégorie gaming comme le Samsung Galaxy S26 Ultra ou certains modèles Xiaomi équipés de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Si vous privilégiez la photographie, l'intelligence artificielle et la fluidité générale du système plutôt que les performances graphiques pures, ce compromis reste cependant tout à fait acceptable et cohérent avec le positionnement de la gamme Pixel.

Le multimédia

Le Pixel 11 Pro XL conserve une configuration photo triple capteur à l'arrière, avec un capteur principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1.7, un module ultra grand-angle de 48 mégapixels également ouvert à f/1.7, et un téléobjectif de 48 mégapixels à f/2.8 offrant un zoom optique x5 . La principale nouveauté de cette version, c’est l'agrandissement du capteur du téléobjectif, désormais en format 1/1.95 pouce contre un capteur plus modeste auparavant, ce qui améliore sensiblement la capture de lumière sur cette focale . Le zoom numérique Super Res peut grimper jusqu'à un facteur 120x grâce aux traitements algorithmiques de Google (à activer dans les paramètres). À l'avant, le capteur selfie de 42 mégapixels couvre un angle de 103 degrés, suffisamment large pour les photos de groupe.

L'interface de l'application Appareil photo reste fidèle à la philosophie Google : simple, épurée et facilement accessible même pour les utilisateurs novices. Les niveaux de zoom principaux (0,5x, 1x, 2x et 5x) sont directement accessibles, tandis que les réglages plus poussés se trouvent dans un menu latéral. On retrouve les modes habituels, Portrait, Vision de nuit, Panorama ou Exposition longue, ainsi que les outils d'édition par intelligence artificielle comme la gomme magique pour supprimer des éléments indésirables, et la nouvelle fonction Magic Capture qui propose des recadrages et recompositions automatiques basés sur l'IA.

Concernant la qualité des clichés, selon notre test, le capteur principal continue de produire des images d'excellente facture, avec une colorimétrie naturelle, une plage dynamique étendue et un piqué très satisfaisant de jour. Le véritable progrès de cette génération se situe du côté du téléobjectif x5 : grâce à son capteur agrandi, les clichés gagnent nettement en détail et en gestion du bruit par rapport au Pixel 10 Pro XL, un argument de poids pour les amateurs de photographie à distance.

En basse lumière, le mode Night Sight continue de faire des merveilles sur le capteur principal, récupérant une quantité impressionnante de détails dans les zones sombres. Le bât blesse en revanche sur le téléobjectif en conditions nocturnes, où on relève un bruit numérique plus marqué et une dominante de couleur légèrement jaunâtre, un point perfectible malgré les progrès enregistrés sur les clichés pris de jour.

Traitement photo avec la fonctoin Zoom 120x activée

Face à la concurrence, le Pixel 11 Pro XL reste l'un des meilleurs photophones du marché, se classant régulièrement dans le haut des comparatifs spécialisés, juste derrière des mastodontes comme le Huawei Pura 70 Ultra et son capteur de 1 pouce. Comparé au Samsung Galaxy S26 Ultra, le Pixel conserve l'avantage sur le traitement logiciel et le naturel des couleurs, tandis que Samsung garde une longueur d'avance sur le piqué en zoom extrême grâce à son capteur périscopique plus polyvalent.

Face à l'iPhone 17 Pro Max, les deux appareils se livrent une bataille serrée, Google conservant un net avantage sur les outils d'édition par IA tandis qu'Apple garde une cohérence colorimétrique légèrement supérieure entre ses différents capteurs.

L'autonomie

Le Pixel 11 Pro XL embarque une batterie de 5 115 mAh, une capacité en très légère baisse par rapport aux 5 200 mAh de son prédécesseur, mais qui bénéficie en contrepartie d'une meilleure efficience énergétique grâce au processeur Tensor G6 gravé en 3 nm. Côté recharge, le smartphone profite d'une charge filaire de 45W, une progression notable par rapport aux 37W de la génération précédente, qui permet de regagner une bonne partie de la batterie en une demi-heure. La charge sans fil est également au rendez-vous via le standard Qi2.2 à 25W, compatible avec les accessoires Pixelsnap de Google ainsi qu'avec l'écosystème MagSafe d'Apple, un vrai plus en termes de compatibilité. La charge inversée permet par ailleurs de dépanner un autre appareil compatible, comme des écouteurs sans fil, directement depuis le dos du téléphone.

Selon nous, l'autonomie du Pixel 11 Pro XL s'avère satisfaisante et dépasse sans difficulté la journée complète d'utilisation, même en sollicitant intensivement l'appareil photo et les fonctions IA. C’est finalement mieux qu’avec le Pixel 10 Pro XL, grâce notamment à l'optimisation logicielle plus poussée du nouveau Tensor G6. Pour un usage quotidien standard, le Pixel 11 Pro XL tient donc largement la distance.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Google Pixel 11 Pro XL est livré avec un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM ainsi qu’un câble USB-C vers USB-C.

Notre avis

Après un bon moment passé avec lui, on peut dire que le Google Pixel 11 Pro XL confirme qu'il reste l'un des smartphones les plus aboutis de l'année, porté par un écran exceptionnellement lumineux, une photographie toujours aussi convaincante grâce à son téléobjectif enfin à la hauteur, et un suivi logiciel inégalé sur sept ans. Les fonctions Gemini Intelligence, bien que partiellement indisponibles en France au moment de l’écriture de ces lignes, offre une vision cohérente et ambitieuse de l'IA embarquée.

Nous avons particulièrement apprécié la qualité de l'écran, la progression du zoom optique et l'amélioration sensible de la charge filaire. En revanche, les performances brutes en jeu restent en retrait, la RAM de la version d'entrée de gamme a reculé par rapport à la génération précédente, et surtout, le prix de lancement grimpe encore, avec une hausse de 100 euros qui interroge sur la pertinence de certains choix de Google.

Au final, selon nous, le Pixel 11 Pro XL s'adresse avant tout aux fidèles de l'écosystème Google et aux passionnés de photographie mobile prêts à payer le prix fort pour profiter du meilleur de l'intelligence artificielle made in Google. Pour les joueurs exigeants ou les acheteurs sensibles au rapport prix-performances bruts, d'autres alternatives comme le Samsung Galaxy S26 Ultra méritent clairement d'être comparées avant de se décider.