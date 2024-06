Avec son excellent appareil photo et un écran Super Amoled, ce milieu de gamme Samsung à petit prix est en réduction en ce moment sur Amazon !

L’année dernière, le Galaxy A14 du constructeur Samsung a été son smartphone le plus vendu dans le monde. Dans certains pays comme l’Inde, il a même été le plus vendu tout court. Un score impressionnant qui le place juste derrière les iPhone de son grand concurrent Apple. Il faut dire que si les iPhone ont pour objectif de vendre du haut de gamme, en revanche, la gamme A de Samsung est positionnée sur du milieu de gamme.

Mais pas n’importe quel milieu de gamme, un milieu de gamme très optimisé qui proposent les meilleurs composants où il y en a besoin, en l'occurrence un processeur solide, un excellent appareil photo et surtout un écran Super Amoled, une technologie supérieure à ce que l’on peut trouver chez certains smartphones premium.

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Processeur : Processeur DImensity 700

Mémoire : 4 Go de RAM

Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Le Galaxy A15 est un smartphone qui siéra parfaitement à différents types de public, en convient d’ailleurs les scores de ventes impressionnants de son prédécesseur qui avait réussi à toucher un panel très large.

Il faut dire que si votre objectif est d’obtenir un smartphone pas cher, mais pratique et capable de faire tourner à peu près tout, streaming vidéo et audio, réseaux sociaux, jeux, mais en plus de proposer un appareil photo convaincant, le Galaxy A15 est un choix sérieux. En plus de cela, il propose une autonomie non-négligeable, et est éligible à toutes les dernières mises à jour de Samsung ce qui le rend préférable à un reconditionné plus vieux.

Amazon propose la meilleure solution pour se procurer le Galaxy A15 à petit prix

En ce moment, le Galaxy A15, successeur de cet appareil à succès, est disponible pour seulement 138 € sur Amazon avec une garantie de 2 ans, un prix que l’on pourrait sincèrement qualifier de « casser », puisque son prix constructeur est de 199 €.