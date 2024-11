Bain de réductions : laissez-vous submerger par les économies sur que ce site vous propose pour le Black Friday !

Si officiellement le Black Friday ne dure qu'un jour, cette année le vendredi 29 novembre, de nombreuses plateformes ne s'en contentent pas.

C'est la raison d'être du "Black November" ou des "Black Week", qui sont des périodes promotionnelles qui sont là pour accompagner cette date clé. Généralement, ces promotions se poursuivent d'ailleurs jusqu'au Cyber Monday, le 2 décembre.

On parle donc de période de Black Friday de mi-novembre au 2 décembre. Mais alors quelle plateforme fait les meilleures offres ? Pour nous, c'est Rakuten et on va vous expliquer pourquoi.

Des promos cumulables

Comme tout site de revente en ligne qui se respecte, Rakuten propose des réductions jusqu'à moins 60% sur une vaste sélection de produits. Le site est une référence pour faire des économies, il a l'habitude de toujours proposer des smartphones à des prix très séduisants.

De plus, Rakuten est fort d'un système de cash back tout autant attractif que ses promotions. Ce système, c'est une sorte de carte de fidélité comme vous pouvez avoir dans le supermarché le plus proche de chez vous : chaque achat permet de gagner de l'argent qu'on peut ensuite réinvestir dans un autre produit en vente sur le site.

Ce programme de fidélité s'appelle le ClubR, vous pouvez vous y inscrire gratuitement et sans engagement pour ensuite capitaliser sur toutes les dépenses effectuées sur la plateforme.

En ce moment, Rakuten propose également un code promo supplémentaire : BLACK80. Avec ce code, vous pouvez obtenir 80€ offerts sur n'importe quel article qui dépasse les 999€.

Ça peut vous paraître peu, mais, bien utilisé, vous pouvez obtenir de sacrées remises sur certains articles. Restez attentif, vous pourriez être intéressé.

Un rouleau compresseur de prix

Apple n'est pas une marque reconnue pour proposer des promotions très alléchantes. Les réductions sont souvent timides, même en période de Black Friday, et font des iPhone des smartphones difficilement abordable.

C'est notamment pour ce genre de produit que Rakuten, grâce à ses nombreuses remises cumulables, est un site particulièrement intéressant pour votre portefeuille.

Prenons par exemple l'iPhone 16 Pro, avec un prix initial de 1229,99€, sur Rakuten, vous pouvez le trouver à 10% de remise de base, soit 1099,99€.

Si vous ajoutez à cela, le code promo : BLACK80, vous descendez le prix à 1019,99€, soit une remise de 17%. Enfin, si vous êtes membres du ClubR, vous obtiendrez au minimum 50€ de remise supplémentaire, car l'article est à plus de 1000€ (sauf si le revendeur propose des taux de cash-back différents).

En bref, toute promotion cumulée, vous pouvez obtenir l'iPhone 16 Pro à 979,99€. Ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est le prix le plus bas que vous pourrez trouver sur le marché !

Si l'iPhone 16 Pro ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil aux autres smartphones que propose Rakuten. Vous pourriez avoir de belles surprises !