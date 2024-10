Bam ! 400 € de réduction immédiate sur le Pixel 8 Pro de Google avec Boulanger pour les fans de smartphones puissants avec appareils photo à couper le souffle

Le Google Pixel 8 Pro est un smartphone de la catégorie des smartphones premium, c’est-à-dire au-dessus du haut de gamme ! Ces smartphones sont souvent proposés au-dessus des 900 €, et ici même au-dessus des 1000 €, bien qu’il s’agisse du modèle de l’année dernière.

Mais, ne nous méprenons pas, un an ne change pas énormément de choses en termes d’évolution technologique, et ce modèle reste parmi les appareils très puissants du marché.

La fiche technique du Pixel 8 Pro

Écran : 6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 48 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

: Triple capteur Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4950 mAh, Charge rapide, charge sans fil

En étant l’un des pionniers à proposer l’IA de façon plus intensive avec son Nano Gemini, ce smartphone nouvelle génération est tout simplement à la pointe de la technologie et incarne parfaitement la recherche d’innovation qui qualifie les haut de gamme, et encore plus les ultra haut de gamme.

Dans le test que nous avons réalisé sur Les Mobiles, notre expert dit :

« Son écran est d’une qualité impressionnante tout comme le rendu des photos et des vidéos. On apprécie les fonctions d’édition des images ainsi que des séquences filmées que l’on peut modifier en quelques clics directement au sein de Google Photos. Les fonctions de sécurité et d’alertes sont intéressantes avec un Android 14 fluide, agréable et qui pourra être mis à jour pendant les 7 prochaines années, ce qui n’est pas rien. Les performances sont également au rendez-vous. On profite d’un design soigné sans oublier son étanchéité. La charge filaire n’est pas des plus rapides, mais il faut s’en contenter ou passer par la charge sans fil, pratique et efficace. »

Retrouvez le test complet du Pixel 8 Pro ici !

Quelle est l’offre de Boulanger pour le Google Pixel 8 Pro ?

Pour ses 70 ans, Boulanger propose des offres très intéressantes avec par exemple une réduction de 400 € sur le Google Pixel 8 Pro, le faisant baisser de 1099 € à 699 € ! Mais en plus de cela, Boulanger peut racheter votre ancien téléphone et ajouter à ce prix de rachat 80 € de bonus reprise ! Et bien sûr, avec Boulanger, la livraison peut se faire soit en magasin, soit directement à domicile.