Black Friday 2024 : Enormes remises sur les smartphones Apple et Samsung chez Rakuten

Jusqu’à 60% de remises sur vos smartphones préférés grâce à des coupons spéciaux

Si vous connaissez Rakuten, vous devez savoir que cette célèbre marketplace ne manque jamais une occasion de proposer des bons plans inédits à travers ses vendeurs. Pour ce Black Friday, le site s’implique tout particulièrement en proposant des coupons spéciaux grâce auxquels vous pouvez obtenir des remises immédiates sur le montant de votre panier.

Le principe est tout simple : faites votre shopping en ligne sur la plateforme, puis insérez le coupon correspondant au montant de votre commande. La remise sera alors directement appliquée.

Selon le cas, vous pouvez donc utiliser les coupons suivants :

BLACK15 : qui donne droit à 15€ de remise immédiate à partir de 119€ d’achat

: qui donne droit à 15€ de remise immédiate à partir de 119€ d’achat BLACK40 : donnant droit à 40€ de remise immédiate pour tout panier d’au moins 499€

: donnant droit à 40€ de remise immédiate pour tout panier d’au moins 499€ BLACK150 : donnant droit à 150€ de remise immédiate dès 1 999€ d’achat

Précisons que ces coupons ne sont pas cumulables. De plus, comme vous pouvez vous en doutez, ils ne sont pas disponibles en nombre illimité. Ne perdez donc pas de temps si vous souhaitez en profiter !

4 promos flagships Apple et Samsung à saisir absolument pendant le Black Friday sur Rakuten

Que vous soyez de la team iPhone ou de la team Android, Rakuten a tout prévu pour vous permettre de faire des très bonnes affaires sur les derniers smartphones haut de gamme de votre marque préférée.

Le Samsung S24 Ultra à seulement 839.99€ !

479€ de remise au total ! C’est l’offre exceptionnelle dont vous pouvez profiter pour l’achat du modèle Premium de la dernière génération de Samsung Galaxy en date. Il passe en effet de 1319€ à seulement 859€ dans sa version avec 12Go de RAM et 256 Go de stockage interne. De quoi profiter pleinement des multiples fonctionnalités de dernière génération embarquées sur ce modèle, comme Galaxy AI.

Précisons qu’il s’agit d’un smartphone neuf, vendu avec la garantie du fabricant.

L’iPhone 16 passe de 969,99€ à 769,99€

Si vous ne jurez que par les créations d’Apple, cette offre est pour vous. Economisez au total 200€ sur un iPhone 16 128 Go neuf, vendu dans son carton scellé, avec 24 mois de garantie. Lancé il y a seulement quelques mois, ce modèle embarque plusieurs des dernières innovations de la marque à la pomme, avec sa puce A18 ultra rapide et son nouveau système photo.

Chez Rakuten, il ne vous coûtera que 769,99€ pendant le Black Friday, à condition de vous y prendre tôt.



L’iPhone 16 Pro à 1074,99€ au lieu de 1229,99 €

Plus grand, plus beau et plus performant que son petit frère, l’iPhone 16 Pro n’échappe pas aux promos exceptionnelles du Black Friday. Pour l’occasion, la version avec 128 Go de RAM passe à seulement 1074,99€ chez notre marchand partenaire.

Comme les précédents modèles, le téléphone est vendu neuf, en carton, avec 2 ans de garantie.



L’iPhone 16 Pro Max à seulement 1269.99 €

Profitez du Black Friday pour vous offrir le Nec plus ultra d’Apple avec une grosse réduction de 210€ sur son prix de vente standard. Chez ce vendeur Rakuten, l’iPhone 16 Pro Max avec 256 Go de RAM ne vous coûtera en effet que 1269.99€ au lieu de 1479,99€.

Passez votre commande à temps, et vous le recevrez tout neuf, scellé dans son carton.

Le CLUBR pour encore plus d’avantages

Et ce n’est pas encore fini ! Si vous n’êtes pas encore inscrit au programme CLUBR de Rakuten, ce Black Friday est l’occasion idéale pour le faire. Accessible à tous les utilisateurs, ce programme de fidélité vous permet notamment de bénéficier de généreux cashbacks sur chacun de vos achats.

Le principe ? Pour chaque achat effectué sur la plateforme, Rakuten vous offre un pourcentage de cashback en euros, pouvant aller jusqu’à 35% ! Cumulez ces euros et utilisez-les pour réduire encore plus la facture sur vos achats suivants.

L’inscription au programme CLUBR de Rakuten est gratuite. N’hésitez donc pas à vous inscrire avant de faire vos prochains achats.