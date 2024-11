Black Friday : ce smartphone méconnu est à moins de 400 € sur Amazon et c'est une superbe affaire

Ce smartphone, c'est le Nothing (2a) Plus. Un type de smartphone assez peu connu mais qui a du charme.

Les téléphones Nothing, c’est vraiment le choix parfait si vous cherchez un smartphone qui sort de l’ordinaire. Créée en 2020 par le cofondateur de OnePlus, la marque Nothing mise sur l’innovation et le design pour se démarquer dans ce marché saturé.

Et pour ce modèle en particulier, on peut dire qu'ils ont réussi.

Un smartphone très original

Ce qui frappe d’abord, c’est son apparence : le Nothing (2a) possède un dos transparent qui dévoile une partie des composants internes et leurs LED intégrées, appelées Glyph Interface.

Un design très futuriste qui en plus est personnalisable. L'esthétique est très importante chez Nothing.

Mais ce n’est pas qu’une question de look ! Leur logiciel, Nothing OS, est pensé pour vous simplifier la vie. Pas de bloatware (ces applications inutiles qu’on ne peut pas supprimer), juste une interface fluide, épurée, et parfaitement optimisée pour un usage quotidien.

Les performances sont aussi au rendez-vous : processeur puissant, écran AMOLED magnifique, et une autonomie qui tient la route ; Que ce soit pour travailler, jouer ou regarder vos séries préférées, ces téléphones assurent sans problème.

Ces smartphones aux allures de haute-technologie s’adressent aux technophiles en tout genre, de ceux qui aiment la technologie et les produits modernes à ceux qui veulent quelque chose qui allie style et fonctionnalités.

Plus qu’un simple téléphone, c’est une expérience ! Et côté fabrication, ils n’ont pas lésiné sur la qualité : tout est soigné, des matériaux premium au design qui respire le haut de gamme, sans pour autant exploser votre budget.

Pour pas si cher !

En effet parce que pour se faire une place, le Nothing (2a) Plus doit bien se montrer compétitif au niveau du prix et en période de Black Friday, c'est plus qu'intéressant.

Avec un prix initial de 449€, pour un smartphone qui possède une qualité d'un très bon milieu de gamme, c'était déjà une bonne affaire. Désormais, pour le Black Friday sur Amazon, il est proposé à 399€, soit 11% de moins que son prix de base.

Si la somme est trop importante à avancer pour vous, vous avez l'option de le payer en 4 fois sans frais pour 99,75€/mois.

Sur Amazon, vous avez jusqu'à 30 jours pour le renvoyer, alors foncez, vous ne prenez aucun risque. C'est l'occasion de faire une belle découverte et des économies.

Faites même encore davantage d'économie en commandant le vendredi 29 novembre.