Pensez autrement vos smartphones avec Nothing !

Le design est souvent le premier critère qui attire le regard, et Nothing l’a bien compris en proposant des smartphones au style affirmé. Le Nothing Phone 2 se démarque par une coque semi-transparente, révélant quelques détails techniques de manière subtile. Les deux capteurs photo sont orientés verticalement dans le coin supérieur gauche, conférant à ce modèle une apparence élégante et minimaliste. Le Nothing Phone 2a adopte lui aussi une coque semi-transparente, mais les capteurs photo, au lieu d’être alignés verticalement, sont disposés à l’horizontale en position centrale. Cela modifie l’équilibre visuel de l’appareil, tout en maintenant l’aspect technique et épuré.

Le Nothing CMF Phone 1 est le seul qui ne propose pas une coque transparente, mais avec des spécificités qui le différencient de ses homologues. Ses capteurs photo, positionnés horizontalement en position centrale, sont accompagnés d’un bouton de changement rapide de coque placé tout en bas à droite, une caractéristique inédite qui témoigne du soin apporté aux détails. Les profils des trois modèles sont plats, offrant une prise en main franche et moderne. En termes de coloris, le Nothing Phone 2 et le Phone 2a sont disponibles en noir et blanc, tandis que le CMF Phone 1 propose un choix plus audacieux avec l’ajout d’une variante orange, en plus des classiques noir et blanc.

Le Nothing Phone 2 est le plus grand et le plus lourd des trois. Le Nothing Phone 2a est plus compact et plus léger alors que le Nothing CMF Phone 1 est légèrement plus grand.

Lequel est le plus puissant et quelle configuration pour les photos ?

Les performances sont assurées par des processeurs puissants mais distincts. Le Nothing Phone 2 intègre un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, le plus performant des trois, associé à 8 Go ou 12 Go de RAM, et des capacités de stockage allant de 128 à 512 Go, mais non extensibles.

Le Phone 2a opte pour un MediaTek Dimensity 7200 Pro spécialement optimisé, avec des options similaires de RAM (8 ou 12 Go) et de stockage (128 ou 256 Go), mais là aussi sans extension possible. Le CMF Phone 1 embarque un MediaTek Dimensity 7300, légèrement supérieur au Dimensity 7200 Pro, et se distingue par la possibilité d’ajouter une carte microSD jusqu’à 2 To, une flexibilité absente sur les autres modèles.

Les trois modèles disposent de deux capteurs principaux à l’arrière, mais leurs configurations varient. Le Nothing Phone 2 et le Phone 2a embarquent chacun deux capteurs de 50 mégapixels, dont un pour le mode ultra grand-angle, assurant des performances photo équilibrées et polyvalentes. Le CMF Phone 1 propose un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur secondaire de seulement 2 mégapixels, principalement utilisé pour les portraits. Les amateurs de photographie apprécieront davantage le Nothing Phone 2 et le Phone 2a, grâce à leurs configurations plus complètes.

Quel est le meilleur écran et quelle connectivité ?

Les écrans des trois modèles sont de type AMOLED, garantissant des couleurs vives et des noirs profonds. Le Nothing Phone 2 et le Phone 2a partagent des caractéristiques similaires avec une diagonale de 6,7 pouces, une définition de 1080x2412 pixels et une luminosité maximale de 1600 cd/m², ainsi qu’une compatibilité HDR10+. Leur taux de rafraîchissement atteint les 120 Hz, avec un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, ce qui promet une fluidité remarquable.

Le CMF Phone 1 est équipé d’un écran légèrement plus petit de 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels. Sa luminosité, qui varie entre 700 cd/m² et 2000 cd/m² selon les conditions, est supérieure à celle de ses concurrents, ce qui en fait le meilleur choix pour une utilisation en extérieur. En termes de qualité d’écran, le CMF Phone 1 se distingue par sa luminosité extrême, suivi du Nothing Phone 2 et du Phone 2a qui offrent des prestations similaires.

En termes de connectivité, tous les modèles supportent le Wi-Fi 6 et le Bluetooth, bien que le CMF Phone 1 soit équipé de la version Bluetooth 5.3, plus récente. Aucun des trois smartphones n’intègre de prise audio jack. Concernant l’étanchéité, le Phone 2a est certifié IP54, le Nothing Phone 2 IP53 et le CMF Phone 1 IP52, offrant une protection variable contre les éclaboussures. Enfin, tous les modèles disposent d’un lecteur d’empreinte digitale situé sous l’écran, facilitant le déverrouillage.

L’autonomie est un élément crucial pour tout utilisateur. Le Nothing CMF Phone 1 et le Phone 2a sont tous deux équipés de batteries de 5000 mAh, offrant potentiellement une autonomie prolongée par rapport au Nothing Phone 2 qui dispose d’une capacité de 4700 mAh. En matière de recharge, le Nothing Phone 2 et le Phone 2a prennent en charge une puissance de 45 W, permettant une recharge rapide. Le CMF Phone 1 est légèrement en retrait avec une puissance maximale de 33 W.



Le Nothing Phone 2 se distingue par sa compatibilité avec la charge sans fil jusqu’à 15 W, une fonctionnalité absente sur les Phone 2a et CMF Phone 1. Tous les modèles supportent la charge inversée, ce qui permet d’utiliser le smartphone comme source d’énergie pour d’autres appareils.

Nothing OS : un système fluide et épuré

L’une des particularités distinctives des smartphones Nothing réside dans leur interface logicielle, Nothing OS. Conçue pour se différencier des systèmes d’exploitation surchargés que l’on retrouve souvent sur les smartphones concurrents, Nothing OS privilégie une expérience utilisateur fluide, minimaliste et orientée vers l’essentiel. Basée sur Android, cette surcouche dépouillée de fioritures superflues conserve l’élégance et la simplicité graphique qui caractérisent la marque.

Le design graphique est uniforme, avec une utilisation marquée du noir et du blanc, des icônes géométriques uniques et une présentation globale cohérente, destinée à rendre l’interaction avec le smartphone aussi intuitive que possible.

L’optimisation est au cœur de l’expérience Nothing OS, offrant des transitions rapides et des animations soigneusement calibrées. Le système se veut léger pour maximiser les performances du matériel, tout en réduisant la consommation de ressources. Ce choix se traduit par une utilisation plus fluide, même sur les modèles dotés de configurations moins puissantes comme le Nothing CMF Phone 1.

Les applications préinstallées sont limitées au strict minimum, sans les bloatwares envahissants couramment ajoutés par d’autres fabricants. Cela permet de personnaliser l’appareil selon les besoins, sans se retrouver avec des programmes indésirables occupant de l’espace de stockage ou affectant la vitesse du système.

En terme de suivi logiciel, Nothing OS n’est pas le meilleur élève puisque la marque promet des mises à jour s’engageant sur seulement deux ans pour les nouvelles versions du système Android et trois ans pour les correctifs de sécurité.

Sinon, Nothing a introduit des fonctionnalités exclusives comme le Glyph Interface, un système de rétroéclairage intégré dans la coque arrière, synchronisé avec les notifications et les appels entrants. Sur les modèles comme le Nothing Phone 2 et le Phone 2a, cela permet d’interagir avec le smartphone sans allumer l’écran, offrant ainsi une nouvelle manière d’interpréter les alertes tout en économisant la batterie.

Enfin, Nothing OS se distingue par sa compatibilité avec un écosystème en expansion. La marque prévoit une intégration future avec d’autres produits connectés, facilitant la synchronisation et l’interaction entre les différents appareils du quotidien, comme les écouteurs Nothing Ear (1), les Nothing Ear (open) et les objets connectés.