Black Friday : Peu de gens connaissent ce smartphone, pourtant il est équivalent à un iPhone 15 en bien moins cher

Notre chouchou vient d'une marque qui est bien moins cotée qu'Apple ou Samsung mais qui, sur la qualité, n'a absolument rien à leur envier.

Ce concurrent, c'est OnePlus, et ses smartphones performants qui font tout autant l'affaire qu'un iPhone haut de gamme. Parmi ses derniers modèles disponibles en France, le OnePlus 12R a attiré notre attention.

Pour vous aider à situer cette marque, nous l'avons comparée à l'iPhone 15 sur Nanoreview, et sa réponse va vous étonner.

OnePlus 12R VS iPhone 15

Vous avez du mal à percevoir la valeur du OnePlus 12R ? Eh bien, sachez que le 12R obtient quasi-strictement la même note que l'iPhone 15 sur Nanoreview (respectivement 83 et 82 sur 100).

Quelles sont donc les qualités du OnePlus 12R, une déclinaison milieu de gamme du OnePlus 12, pour concurrencer l'un des tout derniers modèles Apple ?

Son premier grand atout est d'abord l'affichage. Fort d'un écran AMOLED LTP04 à 120 Hz pour 6,74 pouces, le OnePlus 12R offre une expérience visuelle très immersive et très adaptative. Grâce à cette même technologie d'écran, il propose une fluidité exceptionnelle avec des contrastes élevés. De son côté, l'iPhone 15 ne propose que 90 Hz maximum...

En ajoutant à cela son processeur Snapdragon 8 Gen 2, le 12R supporte n'importe quelle fréquence d'utilisation et n'importe quel logiciel, programme ou application, même les plus gourmands. Et heureusement, car avec une mémoire RAM de 8 ou 16 Go et une connectivité 5G, Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3, il faut bien satisfaire les utilisateurs exigeants.

En effet, ce smartphone s'adapte parfaitement aux utilisateurs très réguliers qui consomment streaming, jeux vidéo et autres activités récréatives gourmandes sur leurs smartphones.

Cette volonté de satisfaire ce type de consommateur se retrouve également dans la gestion de l'autonomie. Le OnePlus 12R présente une autonomie 16 % plus importante (29h30) que l'iPhone 15 (25h30) et une charge rapide de 100 W contre 20 W pour le fameux modèle Apple. Pour vous donner une idée, le OnePlus 12R peut se recharger entièrement en 26 minutes avec un chargeur 100 W.

Bonne autonomie, très bonne performance au niveau de la puce comme de l'affichage, le OnePlus 12R est LE smartphone pour lequel le mot performance a été inventé.

Bien qu'il possède également un appareil photo polyvalent et performant, grâce à un module composé de trois capteurs, il n'égale pas la qualité Apple sur ce point. C'est là l'un de ses seuls désavantages.

Mais s'il y a un argument à ne pas oublier lorsqu'on choisit un smartphone, c'est bien le prix. Et là, le OnePlus 12R va tout de suite vous paraître plus séduisant.

Un haut de gamme à moins de 500€ ?

Alors même que nous sommes en pleine période de Black Friday et que l'iPhone 16 est sorti en septembre de cette année, l'iPhone 15 se trouve encore majoritairement au-dessus de 600€. Un prix bien trop peu abordable pour la majorité des gens, bien que justifié pour un haut de gamme.

À côté, le OnePlus 12R est vendu pour 388,88€ sur Rakuten, soit plus de 200€ de moins que l'iPhone 15 pour un téléphone qui propose quasi-strictement la même qualité globale.

De plus, en passant par Rakuten, vous pouvez :

Obtenir la livraison gratuite ,

, Payer en 4 fois sans frais pour 92,22€/mois ,

pour , Obtenir une valeur en cash back en adhérant au ClubR,

en adhérant au ClubR, Obtenir une remise de 7€ grâce au code DRE7100

En bref, n'hésitez plus. La performance du OnePlus 12R n'est plus à démontrer et son prix en fait l'un des smartphones avec l'un des meilleurs rapports qualité/prix que vous trouverez sur le marché des smartphones.