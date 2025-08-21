Boulanger vous offre une Galaxy Watch 7 et un Galaxy Chromebook Go pour 619 € de cadeaux avec le Galaxy S25 Ultra !

- publié le 21/08/2025 à 07h00

Le Galaxy S25 Ultra combine puissance extrême et écran exceptionnel.

Profitez de la Galaxy Watch 7 et du Chromebook Go offerts.

Une offre unique à ne pas manquer jusqu’au 14 septembre.

Le Galaxy S25 Ultra, c’est tout simplement le smartphone de l’année. À moins d’être un inconditionnel d’Apple, difficile de rester insensible si vous aimez la technologie mobile.

Hormis en le comparant à quelques niches (gaming extrême chez Asus ou Nubia, ou démarche alternative façon Nothing), il faut bien admettre que le S25 Ultra surclasse la concurrence quand on parle de technologie pure et dure.

Le Galaxy S25 Ultra, c’est une combinaison d’écran exceptionnel, de puissance de calcul et d’intelligence artificielle embarquée qui redéfinit le standard haut de gamme.

Les caractéristiques clés du Galaxy S25 Ultra

Commençons par l’évidence : l’écran.

Le Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces (3120 x 1440 px, 120 Hz adaptatif) est tout simplement ce qui se fait de mieux.

DxOMark ne s’y est pas trompé : il a été sacré meilleur écran au monde lors de sa sortie

Côté performance, Samsung dégaine le Snapdragon 8 Elite “for Galaxy”, gravé en 3 nm. Une puissance brute, une efficacité énergétique et surtout… une IA embarquée récompensée aux GLOMO Awards.

La photographie suit la même logique de superlatifs : 200 MP en capteur principal, 50 MP périscope (zoom 5x), 10 MP téléobjectif (zoom 3x) et 50 MP ultra grand-angle, le tout dopé à l’IA.

L’autonomie ? Une batterie de 5000 mAh qui tient la journée complète en usage intensif, avec recharge rapide 45W et charge sans fil 15W.

Le S Pen reste de la partie, toujours aussi précis pour la prise de notes ou la retouche, même si le Bluetooth disparaît cette fois.

Et avec One UI 7, Samsung met l’IA au cœur de l’expérience : suppression d’objets en un clic, génération de meilleure pose, retouches express.

Le Galaxy S25 Ultra n’est pas seulement un smartphone puissant, c’est un concentré de technologie qui donne le ton pour toute l’industrie mobile.

Et du côté de l’offre Boulanger ?

Actuellement, Boulanger propose un pack musclé : le Galaxy S25 Ultra accompagné de la toute dernière Galaxy Watch 7.

Autrement dit, smartphone et montre connectée pour une expérience Galaxy complète.

Pour situer : la montre seule coûte 320 €, le smartphone neuf est listé à 1302 € chez Samsung. Chez Boulanger ?

Le tout est affiché à 1299 €. En clair, la montre est gratuite… et même plus.

Jusqu’au 14 septembre, pour tout achat d’un Galaxy S25 Ultra, un Galaxy Chromebook Go d’une valeur de 299 € est également offert. Cela porte le total des cadeaux à près de 619 €.

Vous repartez donc avec un Galaxy S25 Ultra, une Galaxy Watch 7 et un Chromebook Go pour le prix du smartphone seul.

Une offre taillée pour ceux qui veulent plonger tête la première dans l’écosystème Samsung.