C'est le meilleur smartphone au monde d'après Dxomark, et il est disponible à prix atomisé pour le Black November

Honor, le constructeur chinois, mise résolument sur le luxe, et cela se voit avec son modèle phare, le Honor Magic6 Pro. Ce smartphone haut de gamme se distingue en surpassant les références de l'industrie que sont les Galaxy et iPhone.

En ce moment, bien que son tarif initial soit fixé à 1299 €, il est proposé à un prix réduit à 769 € sur Rakuten, avec une garantie de deux ans et une assurance incluses !

Fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Mémoire vive : 12 Go, 16 Go

Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

Capteur photo principal : Triple capteurs 180+50+50 mégapixels

Capteurs frontaux : 50 mégapixels

Batterie : 5600 mAh

Samsung et Apple se distinguent par leurs smartphones aux performances impressionnantes, équipés d'écrans, de batteries et de caméras de grande qualité qui les placent en premières lignes des smartphones les plus vendus au monde.

Cependant, c’est Honor avec son Magic 6 Pro, qui offre la meilleure fiche technique pour un smartphone si on en croit les évaluations de l’expert Dxomark, un site spécialisé dans l’expertise des capacités de nos appareils.

Ainsi, le Honor Magic 6 Pro possède une deuxième place pour l’ensemble de ses composants après avoir été premier partout, que ce soit ses caméras avant et arrière, un écran exceptionnel et une batterie ultra performante. Il est le seul à avoir une place aussi haute dans l'ensemble des catégories, il reste donc le mieux classé.

Quelle offre pour le Honor Magic6 Pro ?

En ce moment, le Honor Magic6 Pro, dont le prix initial est de 1299 €, est proposé à environ 800 €, précisément à 805 € sur Rakuten, incluant une garantie de deux ans et une assurance.