Pour établir une hiérarchie la plus impartiale possible, notre protocole s'appuie sur un algorithme qui analyse les caractéristiques techniques pures des smartphones, l'optimisation matérielle et l'efficacité réelle sur le terrain.

Le grand gagnant du moment n'est autre que le Oppo Find X9 Ultra. N'hésitez pas à visiter notre rubrique « classement smartphone » pour en apprendre plus sur le fonctionnement de notre algorithme et les autres modèles du top 5 !

Une démonstration de force implacable

Pour plus de simplicité, nous décomposons systématiquement notre notation en deux temps. D'abord avec les résultats bruts, par rapport à un smartphone théorique parfait, quelle note peut-on donner aux différents aspects de ce smartphone ?

Puis, dans un deuxième temps, nous faisons un calcul de moyennes adaptées à des profils d'utilisation spécifiques. Ainsi, si vous êtes plutôt amateur de bel écran, la note sera peut-être supérieure à celle que nous donnerons aux smartphones pour les amateurs de photographie.

Mais c'est un exemple, et nous allons voir tout de suite ce que cela donne précisément avec l'Oppo Find X9 Ultra :

Notes par catégories techniques

Catégorie Note / 10 Écran 7,90 Performances 10,00 Photo & Vidéo 10,00 Batterie & Charge rapide 9,60 Connectivité 10,00

Notes selon votre profil d'utilisateur

Profil d'usage Note / 10 Note globale (Par défaut) 9,46 Pour les amateurs de photo et vidéo 9,67 Pour les joueurs et fans de puissance 9,35 Pour ceux qui veulent de l'autonomie et de l'endurance 9,67 Pour ceux qui veulent un bel écran 9,14

Performances, photo et connectivité, un triplé historique à 10/10 qui a battu nos pronostics

Décrocher un seul 10/10 relève déjà de l'exploit dans notre système, mais l'Oppo Find X9 Ultra en aligne trois. Il obtient la note maximale en performances (10,00) et en connectivité (10,00), prouvant que son architecture réseau et sa puissance de calcul sont au sommet absolu de ce que l'industrie sait faire en 2026.

Mais c'est surtout sur le volet de la photographie que ce modèle marque son temps. Avec un 10,00 en Photo & Vidéo, il valide les choix audacieux du constructeur.

L'intégration d'un zoom optique 10x et le partenariat Hasselblad permettent de capturer des clichés d'un niveau professionnel impressionnant. Sa note pondérée sur le profil photo culmine ainsi à un impressionnant 9,67, ce qui en fait l'une des meilleures recommandations pour les fans de photographies.

Trouver le smartphone idéal

Une endurance redoutable et une polyvalence absolue

Généralement, les smartphones ultra-puissants sacrifient leur autonomie sur l'autel des performances. L'Oppo Find X9 Ultra contourne le problème avec brio en décrochant un excellent 9,60 en Batterie & Charge rapide.

Grâce à une gestion énergétique chirurgicale et une vitesse de recharge éclair, il décroche la note stratosphérique de 9,67 pour ceux qui veulent de l'autonomie et de l'endurance. Seul l'écran reste un léger cran en retrait avec un 7,90, un score qui reste toutefois très solide habituellement.

Avec une note globale finale de 9,46/10, la plus haute jamais attribuée par notre algorithme, cet Oppo devient le maître du marché.