C'est le meilleur smartphone au monde et c’est aussi le moins cher dans sa catégorie

Un écran révolutionnaire pour une expérience visuelle inégalée

Le Honor Magic6 Pro se démarque d'emblée par son écran Full-screen Power-enhanced LTPO Eye Comfort. Ce grand écran de 6,80 pouces offre une qualité d'affichage exceptionnelle avec :

Une densité de pixels de 453 PPI pour des images d'une netteté saisissante ;

Une luminosité de crête en HDR atteignant les 5000 nits ; un record dans l'industrie !

Un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz pour une fluidité optimale ;

1,07 milliard de couleurs reproduites fidèlement

La technologie LTPO permet en outre une gestion intelligente de l'énergie afin d’optimiser l'autonomie du smartphone. Le confort visuel est également au rendez-vous grâce à la gradation PWM 4320 Hz qui réduit significativement la fatigue oculaire.

Un système photo à la pointe de l'innovation

Le Honor Magic6 Pro intègre le système de caméra HONOR Falcon de nouvelle génération. Cette configuration photo de pointe comprend :

Un capteur principal haute résolution de 50 mégapixels ;

Un ultra grand-angle polyvalent de 50 mégapixels avec un champ de vision de 122°

Un téléobjectif périscopique de 120 mégapixels offrant un zoom numérique impressionnant de 3,5X

L'intelligence artificielle est au cœur du système avec la fonction AI Motion Sensing Capture. Cette technologie permet de capturer automatiquement les moments clés lors de mouvements rapides, que ce soit pour des sauts, des courses, ou même les expressions fugaces d'un animal de compagnie.

Pour les amateurs de photographie nocturne, le Magic6 Pro dispose d'une ouverture f/2.0 permettant d'obtenir de superbes effets Starburst sur les sources lumineuses.

Performances et autonomie au rendez-vous

Sous le capot, le Honor Magic6 Pro ne déçoit pas. Il embarque les dernières innovations en termes de puissance de calcul et d'autonomie :

Une puce dernier cri (Snapdragon 8 Gen 3) pour des performances fluides en toutes circonstances

Une batterie d'une capacité typique de 5600 mAh

La charge rapide filaire 80W avec le chargeur HONOR SuperCharge

La charge sans fil 66W pour une utilisation pratique au quotidien

La gestion intelligente de l'énergie permet d'optimiser l'autonomie selon les usages pour une expérience utilisateur sans compromis.

Sécurité et confidentialité renforcées

Honor a particulièrement soigné les aspects liés à la sécurité et à la confidentialité sur le Magic6 Pro. Le bouclier HONOR NanoCrystal offre une résistance accrue aux chutes et aux chocs. De plus, la certification IP68 garantit une étanchéité à l'eau et à la poussière. Enfin, la fonction AI Privacy Call réduit considérablement les fuites sonores lors des appels.

Un rapport qualité-prix imbattable

Malgré ses caractéristiques haut de gamme, le Honor Magic6 Pro se distingue par un positionnement tarifaire agressif dans sa catégorie. Cette stratégie audacieuse permet à Honor de proposer le meilleur smartphone du marché à un prix défiant toute concurrence.

De plus, grâce aux bons plans et promotions que nous partageons avec vous, vous pouvez vous offrir ce puissant smartphone haut de gamme encore moins cher.