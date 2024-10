C’est le meilleur smartphone au monde et il est pourtant moins cher que les haut de gamme de sa catégorie

Dans la course au haut de gamme, il y a ceux qui cherchent à proposer une bonne expérience, et puis d’autres qui ont l'ambition de faire LE meilleur smartphone possible. Il s’agit à la fois d’une vitrine technologique, mais également de proposer une expérience unique pour les utilisateurs !

Par chance, il existe un organisme spécialisé dans le test de smartphone qui permet de départager les différents appareils entre eux… Et le gagnant n’est ni un iPhone ni un Samsung…

Fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go, 16 Go

: 12 Go, 16 Go Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

: 256Go, 512Go, 1To Capteur photo principal : Triple capteurs 180+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 180+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Batterie : 5600 mAh

Le grand gagnant d’après Dxomark est le Honor Magic 6 Pro, et même si celui-ci est talonné de très près par le Google Pixel 9 Pro XL, il s'agit depuis quelques mois le smartphone avec le meilleur score ! Après avoir été numéro 1 dans l’ensemble des catégories à sa sortie, il est maintenant numéro 2 dans absolument toutes les catégories.

Une deuxième position qui le classe en réalité premier étant donné que les smartphones à le devancer sont différents à chaque catégorie, ce qui ne leur permet pas d’avoir un score aussi élevé au global.

Retrouvez notre test complet du Honor Magic 6 Pro !

En quelque sorte, on peut dire qu’il est le smartphone polyvalent ultime. Et en sachant que les Honor Magic 7 vont bientôt sortir, on peut espérer voir la gamme reprendre sa position numéro 1 un peu partout ! C’est aussi une sortie future qui vient faire baisser le prix du Honor Magic 6 Pro !

Où se procurer le Honor Magic 6 Pro au meilleur prix ?

Première constatation, le Honor Magic 6 Pro est un smartphone moins cher que des appareils comme l’iPhone 16 Pro Max ou le Galaxy S24 Ultra, qui sont pourtant dans la même catégorie des ultra haut de gamme. Par « plus bas », nous entendons qu’il est proposé avec plusieurs centaines d’euros de moins !

L’iPhone 16 Pro Max a un prix de référence de 1479 €, Le Galaxy S24 Ultra 1469 € et le Honor Magic 6 Pro peut se trouver sous les 1000 € sur différents sites comme Amazon, Rakuten, ou encore Darty où il est proposé pour 901 € !