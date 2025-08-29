C'est le meilleur smartphone au monde (pour quelques jours encore)

Le Honor Magic 6 Pro a dominé DxOMark pendant de longs mois, mais la nouvelle génération de smartphones haut de gamme pourrait bien redistribuer les cartes.

Un an de règne sans partage

Lors de sa sortie début 2024, le Magic 6 Pro avait frappé fort : un module photo surpuissant, des vidéos ultra-stabilisées et une qualité d’écran qui a séduit autant les amateurs de multimédia que les gamers.

DxOMark l’avait propulsé en tête de son classement, et ce, durant plusieurs mois consécutifs.

En pratique, son équilibre entre performances, autonomie et photo en faisait l’un des meilleurs rapports qualité/prix du segment premium.

Même un an après, ses capacités restent impressionnantes pour un usage quotidien. Naviguer, shooter en RAW ou streamer en 4K, rien ne le fait broncher.

✅ Ce qu’on aime encore Qualité photo et vidéo toujours au top

Écran lumineux et précis

Autonomie solide avec recharge rapide ⚠️ Ce qui commence à dater Processeur moins performant face aux nouveaux modèles

Manque des optimisations IA les plus récentes

Prix encore élevé malgré l’âge

Pour les technophiles : les détails qui comptent

Ceux qui aiment aller sous le capot apprécieront ce qui suit. Le Magic 6 Pro embarque le Snapdragon 8 Gen 3 couplé à 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X, et un stockage UFS 4.0. Autrement dit, un combo qui reste redoutable pour le multitâche et les jeux 3D.

Son écran LTPO OLED de 6,8 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité maximale de 5000 nits, reste dans le haut du panier, même face aux nouveaux flagships.

Côté photo, le module principal de 50 MP avec ouverture variable f/1.4 à f/2.0, épaulé par un ultra grand-angle et un téléobjectif périscope, offre encore une polyvalence que peu de concurrents égalent.

Ajoutez à ça une batterie de 5600 mAh, la recharge 80W filaire et 66W sans fil, et vous avez un smartphone qui tient facilement deux jours pour un usage standard.

La relève s’organise : Pixel 10 et iPhone 17

Avec les Pixel 10, Google a misé sur une IA photo encore plus avancée et un écosystème optimisé, tandis qu’Apple promet, avec l’iPhone 17, des innovations matérielles et logicielles capables de redéfinir le segment premium.

Face à cette concurrence, le Magic 6 Pro conserve des arguments solides, mais il n’est plus la référence absolue. Pour qui cherche encore un smartphone performant sans attendre les nouveaux modèles, il reste un choix pertinent, d’autant que des promotions commencent à apparaître sur plusieurs enseignes.

Trouver le smartphone idéal

Conclusion : le Magic 6 Pro a marqué son époque et reste un excellent appareil en 2025, mais l’arrivée des Pixel 10 et des iPhone 17 risque de lui voler la vedette. Pour les chasseurs de promos ou les utilisateurs qui ne jurent pas par le dernier modèle, c’est toujours un choix solide.