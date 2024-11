C'est le meilleur smartphone haut de gamme de Samsung, et il est disponible avec 470 € de réduction, 10 % de remise supplémentaire et un stockage doublé !

Le Galaxy S24 Ultra est un smartphone haut de gamme, et est donc proposé originellement à un prix de 1169 €, et 1469 € pour sa version avec 512 Go de stockage… Mais, en ce moment, Samsung offre justement cette version 512 Go pour moins chère que la 256 Go, soit avec 370 € de réduction, le faisant passer à 1099 !

Sauf que la baisse de prix ne s’arrête pas là, à ces 370 € de réduction s’ajoute le code BLACK10 qui fait baisser le prix de votre achat de 10 € tous les 100 €, ce qui fait donc 100 € de réduction supplémentaire.

Et cela va encore plus loin en passant par l’application, puisque vous pouvez appliquer une réduction de 10 % supplémentaire.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

La fiche technique du Galaxy S24 Ultra est sans conteste l’une des plus intéressantes du marché, notamment grâce à son écran Dynamic Amoled 2X immense. En termes d'autonomie, de puissance de calcul et d'appareil photo, il démontre également des performances remarquables. Ce smartphone est polyvalent et soumis à 7 ans de mise à jour !

Quelle offre pour le Samsung Galaxy S24 Ultra ?

Samsung propose la version 512 Go du Galaxy S24 Ultra à un prix inférieur à celui de la version 256 Go. À la réduction de 370 € s'ajoute un code BLACK10 qui permet de bénéficier de 100 € de réduction supplémentaires, ainsi qu'une remise de 10 % si vous effectuez votre achat via l'application.

Le smartphone passe donc à 999 € ! Et en plus vous pouvez le payer jusqu’en 24 fois sans frais supplémentaires !