C'est le smartphone numéro 1 des ventes sur Amazon et il est à 105 € pour préparer la rentrée !

Rentrée oblige, le Galaxy A16 profite de cette période stratégique pour poursuivre son héritage. Écran AMOLED, autonomie solide, 5G et prix raz les pâquerettes : ce modèle déjà numéro 1 sur Amazon pourrait bien rééditer le carton commercial des Galaxy A14 et A15.

Rémi Deschamps - publié le 12/08/2025 à 07h00
Le Samsung Galaxy A16

Déjà numéro 1 des ventes sur Amazon, le Galaxy A16 reprend la recette gagnante avec un excellent rapport qualité-prix et une expérience utilisateur optimisée pour un usage quotidien moderne.

Une telle performance n’a rien de surprenant lorsque l’on regarde les chiffres : en 2023 et 2024, les Galaxy A14 et A15 figuraient parmi les smartphones les plus vendus au monde, aux côtés des modèles d’Apple, selon les classements établis par Counterpoint Research et Canalys.

 

Le Galaxy A16 pourrait bien suivre le même chemin et s'imposer comme un best-seller de la rentrée 2025.

Numéro& 1 sur Amazon, le Galaxy A16 affiche l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment pour attaquer la rentrée.

Alors qu'il domine les ventes sur Amazon, le Samsung Galaxy A16 est un sérieux prétendant au top 10 mondial cette année.

Un smartphone équilibré qui répond aux besoins du grand public

Si le Samsung Galaxy A16 séduit autant, c’est parce qu’il coche toutes les cases pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone fiable et accessible :

  • Un grand écran AMOLED 6,7 pouces.
  • Une puce performante pour une utilisation fluide sur les réseaux sociaux, la navigation web et le streaming.
  • Un triple capteur avec un module principal assurant des clichés détaillés et équilibrés.
  • Une autonomie solide qui tient largement la journée.
  • Compatibilité 5G, Wi-Fi, Bluetooth et NFC.

Ce n’est pas un flagship, mais pour les usages quotidiens, le Galaxy A16 sait parfaitement se défendre.

 

Un prix attractif qui renforce son succès

L’un des principaux arguments du Galaxy A16, c’est bien sûr son prix ultra-compétitif. Actuellement affiché à 105 € sur Amazon, il bénéficie également de deux ans de garantie, de la livraison gratuite et d’une option de paiement en plusieurs fois.

Une offre qui, combinée à sa popularité croissante, pourrait bien asseoir sa place parmi les smartphones les plus vendus de l’année.

À moins de 130& €, difficile de trouver un modèle aussi complet pour bien démarrer la rentrée.

Si la tendance observée avec les Galaxy A14 et A15 se confirme, le Galaxy A16 a toutes les chances d’intégrer le top 10 des ventes mondiales en 2025 et de truster la première place pour les smartphones Samsung.

 

