C’est le smartphone numéro 1 des ventes sur Amazon et pour à peine plus de 100 €

Samsung Galaxy A16 : l’efficacité et la performance plus accessibles que jamais

Modèle de la famille des Galaxy A, le Galaxy A16 séduit grâce à ses fonctionnalités conçues pour répondre aux besoins de nombreux profils d’utilisateurs.

Son premier atout est son grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces. Ses couleurs éclatantes et ses bordures ultra-fines offrent une expérience ultra immersive. De plus, la technologie Super AMOLED offre une qualité d'image exceptionnelle pour tous vos moments de divertissement.

Son système photo polyvalent combine un triple appareil, dont un capteur principal de 50 mégapixels, et un capteur selfie de 13 mégapixels.

Adapté à chaque situation photo, le Galaxy A16 permet de réaliser de superbes autoportraits. Sous la coque, on retrouve un processeur optimisé pour jouer et naviguer sans interruption, ainsi qu’une batterie 5000 mAh longue durée pour une utilisation intensive.

Conçu pour durer, le Galaxy A16 est certifié IP54. Il résiste donc bien aux éclaboussures et aléas du quotidien. De plus, sur ce modèle, le fabricant offre 6 générations de mises à jour OS + 6 années de mises à jour sécurité.

Enfin, ce smartphone vous donne accès à l'écosystème Galaxy, avec Smart Switch, Quick Share et One UI 6.1.

Le Galaxy A16 à moins de 100€ sur Amazon

Comme nous vous l’annoncions plus haut, le prédécesseur du Samsung Galaxy A17 est actuellement disponible à un prix particulièrement accessible sur Amazon.

Sur la plateforme du géant américain, vous pouvez en effet vous l’offrir à 105 € pour sa version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Ne perdez donc pas de temps, surtout que le stock est limité !