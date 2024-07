C’est officiel, le smartphone gaming surpuissant Red Magic 9S Pro est disponible à partir de 649 €

Le fabricant chinois Nubia, filiale de ZTE spécialisée dans les smartphones gaming, vient de présenter son nouveau fleuron : le Red Magic 9S Pro. Successeur du modèle 9 Pro sorti fin 2023, cet appareil haut de gamme est désormais officiellement disponible à l’échelle mondiale. Avec des caractéristiques techniques impressionnantes et un design revu, le Red Magic 9S Pro entend bien séduire les joueurs les plus exigeants.

Pour cela, le cœur du Red Magic 9S Pro repose sur le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. D'après les informations communiquées par Nubia, cette puce bénéficie même d'un overclocking pour des performances accrues. Le cœur principal Cortex-X4 est ainsi cadencé à 3,4 GHz, contre 3,3 GHz sur la version standard. Le GPU voit également sa fréquence augmentée de 1 GHz.

Cette puissance de calcul est épaulée par de la mémoire vive LPDDR5X et un stockage UFS 4.0, garantissant des débits élevés et des temps de chargement réduits. Nubia propose plusieurs configurations, selon le modèle choisi, allant jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage pour le modèle le plus haut de gamme. De quoi faire tourner les jeux mobiles les plus gourmands sans le moindre ralentissement. Quatre coloris sont proposés : Snowfall (argent) avec 16+512 Go, Sleet (noir) avec 12+256 Go, Cyclone (noir transparent) avec 16+512 Go et Frost (blanc) avec 12+256 Go.

Pour éviter la surchauffe, problème récurrent sur les smartphones gaming, le fabricant a développé un système de refroidissement baptisé ICE 13.5. Ce dispositif multicouche combine une chambre à vapeur, un gel de refroidissement innovant et un ventilateur centrifuge haute vitesse en alliage. Selon la marque, il permettrait de réduire la température du châssis jusqu'à 19,5°C et celle du processeur de 25°C, assurant ainsi des performances optimales même lors de longues sessions de jeu intensives.

Un écran immersif pour une expérience de jeu optimale

L'écran du Red Magic 9S Pro n'est pas en reste. Il s'agit d'une dalle AMOLED de 6,8 pouces capable d'afficher un milliard de couleurs, avec une définition Full HD+ de 1116 x 2480 pixels. La fréquence de rafraîchissement atteind 120 Hz, offrant une fluidité exceptionnelle particulièrement appréciable en jeu. La luminosité maximale est de 1600 cd/m², assurant une bonne lisibilité même en plein soleil. Comme d’autres mobiles ZTE et Red Magic, celui-ci opte pour une caméra frontale de 16 mégapixels placée sous l'écran, une technologie encore peu répandue qui permet de profiter d'une surface d'affichage maximale sans encoche ni poinçon. Les bordures ont également été affinées par rapport au modèle précédent, pour une expérience visuelle encore plus immersive.

Un design revu et des fonctionnalités gaming dédiées

Le design du Red Magic 9S Pro évolue par rapport à ses prédécesseurs, tout en conservant des lignes anguleuses caractéristiques des smartphones gaming. Les modules photo (50+50+2 mégapixels) ont été déplacés sur le côté à l'arrière, tandis que le ventilateur s'intègre de manière plus discrète en imitant un troisième capteur. Le logo Red Magic a été repositionné sur la tranche.

Côté fonctionnalités gaming, on retrouve des gâchettes tactiles sur la tranche, offrant des contrôles supplémentaires en jeu. Une prise casque 3,5 mm est également présente, permettant de brancher un casque filaire pour profiter d'un son de qualité sans latence. Le mobile fait 163,98x76,35 mm pour une épaisseur de 8,9 mm et un poids de 229 grammes, soit exactement comme le Red Magic 9 Pro+. Il embarque une batterie d’une capacité de 6500 mAh capable de supporter la charge à 80W. On peut compter sur un lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran.

Disponibilité et tarifs

Le Red Magic 9S Pro en version Sleet (12+256 Go) est proposé à un prix de 649 €, comme la configuration Frost (12+256 Go). Les versions Snowfall et Cyclone (16+512 Go) sont disponibles pour un tarif de 799 €. Avec ses caractéristiques techniques impressionnantes et ses fonctionnalités dédiées au jeu, le Red Magic 9S Pro s'annonce comme un concurrent plus que sérieux sur le marché des smartphones gaming haut de gamme. Reste à voir si les performances seront à la hauteur des promesses une fois l'appareil entre les mains des joueurs.