C'est probablement le smartphone milieu de gamme le plus puissant au monde avec ses 12 Go de RAM et il est à prix cassé !

Présenté à Dubaï en Juin, le Poco F6 Pro de Xiaomi propose des atouts qui pourraient bien en faire l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment dans son segment.

Avec une puce haut de gamme signée Qualcomm et des options de 12 ou 16 Go de RAM, il donne accès à une puissance à la hauteur des utilisateurs les plus exigeants en la matière. Son grand écran de haute qualité vient compléter le tableau, offrant une expérience visuelle digne des modèles haut de gamme de l’année dernière.

Fiche Technique du Xiaomi Poco F6 Pro

Écran : 120hz, AMOLED de 6,67 pouces

120hz, AMOLED de 6,67 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mémoire : 12 Go ou 16 Go de RAM

12 Go ou 16 Go de RAM Stockage : 256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD

256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide (120 W)

Le Xiaomi Poco F6 Pro est un modèle combinant puissance et prix accessible. Avec sa puce Snapdragon 8 Gen 2, il rivalise sans problème avec les modèles haut de gamme de l’année dernière, tout en restant bien plus abordable en termes de prix.

Xiaomi a réussi ce pari grâce à des optimisations avancées et des finitions un peu moins sophistiquées que celles de ses flagships, comme le Xiaomi 14 par exemple.

Ce smartphone est parfait pour les utilisateurs à la recherche de performances solides, que ce soit pour regarder des vidéos en très haute qualité, jouer à des jeux avec des performances poussées, ou jongler facilement entre plusieurs applications. Le Poco F6 Pro offre un excellent compromis entre puissance et prix maîtrisé, idéal pour ceux qui veulent un appareil performant sans se ruiner.

Quelle offre pour le Xiaomi Poco F6 Pro ?

Le Xiaomi Poco F6 Pro est disponible sur Aliexpress pour 350 €, ce qui en fait l’un des tous meilleurs prix disponible actuellement pour ce Black November. Il s’agit d’une version importée globale, qui est donc compatible avec les opérateurs européens, et donc français.