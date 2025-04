OnePlus Nord CE 5 : certification TDRA et rumeurs sur un lancement imminent

Comme tous les autres smartphones et plus généralement les appareils électroniques, ce qui semble être le prochain mobile de milieu de gamme de la marque OnePlus, le Nord CE vient d’être repéré dans une liste de certification. Cette étape réglementaire laisse présager une annonce officielle imminente, potentiellement dès le mois de mai dans plusieurs marchés internationaux.

Ainsi, la récente certification du OnePlus Nord CE 5 par la TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) des Émirats arabes unis marque une étape clé dans le processus de lancement du smartphone.

Cette homologation, qui mentionne explicitement le nom du modèle (CPH2719), indique l’avancée du projet et suggère une commercialisation prochaine, probablement dès le mois de mai selon les observateurs.

Bien que la fiche TDRA ne dévoile pas de détails techniques, elle confirme que le produit est prêt à être introduit sur plusieurs marchés, notamment au Moyen-Orient et potentiellement en Inde.

Un successeur au Nord CE 4

Ce nouveau modèle viendrait prendre la relève du OnePlus Nord CE 4, lancé en avril 2024 et équipé d’un Snapdragon 7 Gen 3. La stratégie de renouvellement rapide de la gamme Nord CE a pour but de maintenir la compétitivité de OnePlus sur le segment des smartphones de milieu de gamme, particulièrement dynamique et concurrentiel.

D’après les sources, le Nord CE 5 devrait être proposé en Inde à un tarif qui le placerait face à des rivaux tels que le Motorola Edge 60 Fusion ou le Nothing Phone 3a Pro.

Fiche technique présumée

Selon plusieurs fuites et rumeurs concordantes, le OnePlus Nord CE 5 s’annonce comme une évolution intéressante par rapport à son prédécesseur. Les informations techniques avancées par différents médias spécialisés évoquent les caractéristiques suivantes :

- Un écran plat OLED de 6,78 pouces, résolution Full HD+, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, promettant une expérience visuelle fluide et immersive.

- Un processeur MediaTek Dimensity 8350, gravé en 4 nm, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne UFS 4.0, garantissant des performances solides pour le multitâche et les applications exigeantes.

- Une batterie de 7 100 mAh, soit l’une des plus imposantes du segment, compatible avec la charge rapide filaire 80W, de quoi assurer une autonomie prolongée et des recharges accélérées.

- Un double module photo dorsal : capteur principal Sony LYT-600 de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et capteur ultra grand-angle Sony IMX355 de 8 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 16 mégapixels pour les selfies et appels vidéo.

- Un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et un unique haut-parleur.

D’autres éléments, tels que la présence d’un port microSD (utilisant un slot SIM partagé), l’absence de NFC et de prise jack 3,5 mm, ou encore la compatibilité avec la 5G et le Wi-Fi 6, sont également évoqués dans les spécifications non officielles.

Le smartphone devrait fonctionner sous Android 15 avec l’interface ColorOS 15, apportant les dernières nouveautés logicielles de la marque.

Perspectives de lancement

D’après la certification TDRA et les rumeurs relayées par plusieurs médias, le OnePlus Nord CE 5 pourrait être officialisé dès le mois de mai 2025, avec une commercialisation rapide dans les principaux marchés émergents et en Europe.