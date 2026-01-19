C’était le smartphone avec la meilleure autonomie du marché, avec la sortie de sa nouvelle version il passe sous les 250 €

Le HONOR Magic 7 Lite est proposé à 249,90 € sur la boutique officielle HONOR pour les soldes d'hiver, et ce pour encore 15 jours. Avec une énorme batterie de 6 600 mAh qui peut aller jusqu’à 3 jours sans recharge, il reste orienté vers l'utilisation multimédia grâce à un écran AMOLED. Un smartphone qui sait vraiment répondre aux besoins actuels des utilisateurs.

Ajoutons que HONOR vient de lancer la génération suivante avec le Honor Magic8 Lite. Comme toujours, cela fait naturellement baisser le prix des générations précédentes.

Pourquoi le HONOR Magic7 Lite reste une valeur sûre pour l’autonomie en 2026 ?

Le point fort du Magic7 Lite c'est batterie silicium-carbone de 6 600 mAh avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 3 jours. Une réalité, puisque DxOMark, un site spécialiste de l'analyse des smartphones, l’a placé numéro 1 des meilleures autonomies pendant presque tout 2025, avant l'arrivée du Honor 400 Smart !

Mais ce n'est pas tout, car ce petit baroudeur peut résister à des chutes jusqu’à 2 m grâce à une conception renforcée, et subir de fortes chaleurs ou des températures très basses sans broncher.

Pourtant, ce n'est absolument pas un smartphone de « chantier ». Il est même plutôt taillé pour le multimédia et la vie de tous les jours avec sa grande dalle AMOLED de 6,78 pouces en 120 Hz et une charge filaire de 66 W.

✅ Points forts Batterie 6 600 mAh, autonomie jusqu’à 3 jours

Écran AMOLED 6,78 pouces, 120 Hz

Charge 66 W et conception pensée pour la résistance ☑️ À prendre en compte Le gabarit est forcément imposant avec une telle batterie

La photo est efficace, mais pas haut de gamme

Que vaut l’offre officielle HONOR à moins de 250 € ?

À 249,90 € pour les soldes d'hiver, l’intérêt de passer directement par le site de HONOR est de combiner un prix bas avec des garanties « site officiel ». HONOR met en avant la livraison gratuite, des retours faciles sous 14 jours et une garantie de 2 ans.

La boutique HONOR affiche un paiement en 3 ou 4 fois sans frais, et côté réassurance, le site insiste sur le statut de produit officiel certifié et sur une expédition annoncée rapide, avec une livraison indiquée « sous 1 à 2 jours après expédition ».

Notre avis : à moins de 250 €, c’est une offre particulièrement cohérente si votre priorité est l’autonomie et la tranquillité au quotidien. Aucun autre smartphone ne propose ce niveau d’endurance à ce prix.