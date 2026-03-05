Ne changez pas de smartphone ce mois-ci sans avoir vérifié ce détail sur les mises à jour

Outre les caractéristiques techniques des différents mobiles qui peuvent être intéressantes, il ne faut pas négliger les mises à jour. En effet, elles permettent non seulement de corriger les failles de sécurité, mais aussi d’ajouter de nouvelles fonctions et d’améliorer les performances au fil du temps. Certains fabricants se démarquent plus que d’autres par des politiques de support logiciel particulièrement longues.

Les trois smartphones de ce comparatif ont en commun de proposer un suivi logiciel prolongé.

Commençons par le Galaxy S26. Depuis quelques années, Samsung a profondément revu sa politique de suivi logiciel pour ses modèles haut de gamme. Le constructeur sud-coréen promet désormais un support particulièrement long pour ses appareils premium. Dans le cas du Galaxy S26, cela se traduit par sept années de mises à jour de sécurité et de mises à niveau majeures d’Android. Autrement dit, un utilisateur qui achète ce smartphone en 2026 pourrait théoriquement recevoir des mises à jour jusqu’en 2033.

Ce suivi concerne à la fois le système d’exploitation Android et l’interface maison One UI. Concrètement, cela signifie que l’appareil continuera à recevoir de nouvelles fonctionnalités pendant plusieurs années, tout en bénéficiant de correctifs de sécurité réguliers. Si vous souhaitez conserver votre smartphone longtemps, cet engagement représente un avantage certain. Il permet également de préserver la valeur de revente de l’appareil, puisque celui-ci reste sécurisé et à jour plus longtemps que par le passé.

Du côté de Google, le Pixel 10a bénéficie lui aussi d’une politique de mise à jour particulièrement ambitieuse. Ainsi, le fabricant américain a progressivement aligné son offre sur celle des meilleurs élèves du secteur. Le Pixel 10a profite donc d’un support logiciel de sept ans comprenant les mises à jour du système Android, les correctifs de sécurité ainsi que les améliorations liées aux fonctions exclusives des Pixel.

L’intérêt des smartphones Pixel, c’est la possibilité d’accéder directement aux nouvelles versions d’Android dès leur publication. En d’autres termes, vous n’avez pas à attendre l’adaptation par un constructeur tiers. De plus, Google ajoute régulièrement de nouvelles fonctions par l’intermédiaire de mises à jour appelées Pixel Feature Drops.

Ce suivi prolongé transforme progressivement la manière dont vous pouvez envisager la durée de vie d’un smartphone Android. Là où certains modèles ne recevaient autrefois que deux ou trois années de support, le Pixel 10a est un appareil capable de rester pleinement utilisable pendant une période bien plus longue.

Enfin, l’iPhone 17 répond parfaitement la stratégie d’Apple en matière de suivi logiciel. Historiquement, la marque américaine a toujours proposé un support prolongé pour ses smartphones, souvent supérieur à celui de nombreux appareils Android.

Même si Apple ne communique pas officiellement une durée précise pour chaque modèle, l’expérience des générations précédentes permet de dégager une tendance assez claire.

En pratique, les iPhone reçoivent généralement entre six et sept années de mises à jour du système iOS, auxquelles s’ajoutent des correctifs de sécurité. L’iPhone 17 suit donc cette logique et bénéficie d’un suivi logiciel jusqu’au début des années 2030.

Ce support inclut les nouvelles versions d’iOS, mais aussi de nombreuses optimisations logicielles qui améliorent l’autonomie, les performances ou encore les fonctions liées à l’appareil photo. Cela signifie qu’un iPhone peut rester pertinent pendant une longue période, parfois bien au-delà de la durée d’utilisation habituelle d’un smartphone.

