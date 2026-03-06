Galaxy S26 Ultra : une dernière semaine de précommande encore plus agressive chez Samsung

Si vous pensiez avoir déjà vu les meilleures offres de précommandes, eh bien la donne vient de changer avec des avantages cumulés plus aggressifs qui font chuter le prix du Galaxy S26 Ultra et de ses déclinaisons à des niveaux qui restent d'être difficilement atteignables le reste de l'année.

L'offensive finale, 100 € de remise via PayPal et une reprise record

C'est la surprise de cette dernière semaine, Samsung double la mise sur le mode de paiement, en toute discrétion ou presque. Là où l'avantage était de 50 €, vous bénéficiez désormais de 100 € de remise immédiate supplémentaire en réglant votre achat via PayPal.

Une économie sèche qui s'ajoute à un programme de reprise particulièrement généreux.

Bonus de reprise : Samsung propose jusqu'à 665 € de remise sur votre nouveau smartphone en échange de vos anciens appareils.

100 € de réduction immédiate directement dans votre panier. Écosystème à prix réduit : Pour tout achat d'un S26, vous profitez de 30 % de réduction sur une sélection d'articles (tablettes, montres Galaxy Watch ou écouteurs Buds) pour compléter votre équipement.

Le stockage doublé : -200 € sur la facture

Mais en plus de cela, l'offre de lancement la plus plébiscitée reste bien sûr disponible, c'est-à-dire le doublement du stockage offert. Concrètement, vous bénéficiez d'une remise immédiate de 200 € sur les capacités supérieures.

Le Galaxy S26 Ultra en version 512 Go s'affiche ainsi au prix du 256 Go.

Pour les utilisateurs les plus exigeants, c'est également l'opportunité de s'équiper de la version 1 To, car la vidéo en 8K et les photos haute résolution auront vite raison de votre stockage !