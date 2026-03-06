Motorola Edge 70 Fusion : fiche technique solide et design affiné

Officialisé lors du MWC 2026 de Barcelone, le Motorola Edge 70 Fusion est désormais disponible sur le site de la marque. Sur un format élancé, il affiche une épaisseur de 7,21 mm pour un poids d’environ 177 g, ce qui le place parmi les modèles les plus fins de sa catégorie. La face arrière profite d’un revêtement en fibres de nylon ou un dos effet lin selon les déclinaisons, avec des teintes co-signées avec Pantone – notamment un bleu soutenu ou des tons plus sobres qui visent à séduire un public large. Il est proposé en violet, noir, vert ou gris argenté.

Le bloc photo, logé dans une plaque métallique légèrement proéminente, tranche avec le reste du dos, mais reste dans la lignée des codes déjà aperçus sur le Edge 60 Fusion mais aussi sur les autres mobiles de la marque.

Notez qu’avec ce modèle, Motorola met l’accent sur la résistance. Le Edge 70 Fusion est annoncé avec une certification IP68 mais aussi IP69, ce qui implique une protection accrue contre l’eau sous pression, tout en répondant à la norme MIL‑STD‑810H pour une meilleure tenue aux chutes et aux environnements difficiles. À cela s’ajoute une protection Gorilla Glass 7i à l’avant, censée réduire le risque de rayures et de casse par rapport aux générations antérieures.

Écran AMOLED, puissance et batterie généreuse

L’écran est l’un des arguments majeurs de ce Edge 70 Fusion. Selon Motorola, il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,78 pouces, en définition dite « Super HD » proche du 1,5K, avec bords légèrement incurvés sur les quatre côtés. La marque évoque une luminosité pouvant atteindre 5200 cd/m² en pointe, une valeur très élevée qui, sur le papier, place ce modèle au-dessus de nombreux smartphones concurrents bien plus onéreux pour l’affichage en plein soleil.

La fréquence de rafraîchissement monte jusqu’à 144 Hz, avec une gestion adaptative afin de réduire la consommation énergétique lorsque la pleine fluidité n’est pas nécessaire.

Pour la colorimétrie, Motorola met en avant une validation Pantone, censée garantir un rendu plus fidèle des couleurs et des tons de peau, là où certains rivaux privilégient des teintes plus saturées. Couplé à un support HDR et à un système audio stéréo compatible Dolby Atmos, l’ensemble vise les usages multimédias intensifs, qu’il s’agisse de vidéo en streaming ou de jeux.

Le cœur de la machine repose sur un SoC Snapdragon 7s Gen 3 gravé en 4 nm, associé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage dans la configuration annoncée par la marque pour le marché français. Motorola promet des gains d’environ 15% en performances CPU par rapport à la génération précédente, ce qui devrait suffire pour la plupart des usages, y compris des jeux gourmands, sans viser toutefois le même niveau que les puces haut de gamme actuelles.

Le smartphone tourne sous Android 16 avec la surcouche Hello UX, qui reste relativement légère et proche d’un Android dit « pur », tout en ajoutant quelques fonctions maison comme Moto Secure ou Moto Connect.

En termes d’autonomie, ce mobile est doté d’une batterie de 5200 mAh, rechargeable en 68 W via la technologie TurboPower de Motorola. Selon le fabricant, cette capacité permet de dépasser sans difficulté une journée d’utilisation soutenue, avec une recharge rapide censée récupérer plusieurs heures en quelques minutes.

Capteurs photo et logiciels

Le module photo du Motorola Edge 70 Fusion s’articule autour d’un capteur principal de 50 mégapixels, fourni par Sony (LYTIA 710), avec stabilisation optique de l’image. À ses côtés, on trouve un ultra grand-angle de 13 mégapixels couvrant un champ d’environ 120 degrés, qui sert également aux prises de vue macro. Pour les selfies, un capteur de 32 mégapixels est intégré à l’avant dans un poinçon central. L’ensemble autorise la captation vidéo en 4K, y compris avec la caméra frontale, ce qui reste encore loin d’être systématique sur ce niveau de prix.

Disponibilité et prix

Le nouveau smartphone Motorola Edge 70 Fusion est disponible en France à un tarif de lancement de 499 euros pour la version dotée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, assortie d’une batterie de 5200 mAh.

