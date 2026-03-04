Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra, IA et nouvelle puce Qualcomm font-ils oublier le champion de 2025 ?

Sur le plan du design, les deux appareils conservent l’identité visuelle de la gamme Ultra, avec un dos en verre, un cadre métallique et un module photo en façade arrière intégrant quatre capteurs.

Sur le Galaxy S26 Ultra, les capteurs sont agencés verticalement avec une légère séparation, donnant un rendu plus « technique » tandis que sur le Galaxy S25 Ultra, ils sont disposés de façon similaire mais dans un ensemble légèrement plus prononcé. Le S26 Ultra adopte un châssis un peu plus fin et un profil général légèrement moins arrondi que son prédécesseur, privilégiant des arêtes plates tout en conservant une sensation haut de gamme.

Les couleurs disponibles devraient inclure des teintes classiques comme le noir, le violet, le bleu clair et le blanc pour le S26 Ultra, alors que le S25 Ultra propose des finitions titane, noir, gris, bleu, noir absolu et argent.

Concernant le poids, comptez environ 214 grammes pour le S26 Ultra, légèrement plus léger ou comparable à celui du S25 Ultra qui tourne autour de 218 grammes, ce qui fait de ce dernier potentiellement le plus lourd des deux.

Enfin, tous deux sont certifiés IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière conforme jusqu’à environ 1,5 mètre d’immersion pendant 30 minutes, ce qui est la norme pour des smartphones haut de gamme aujourd’hui.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de puissance, le cœur technique est un critère majeur. Le Galaxy S26 Ultra est équipé de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, conçue pour offrir de hautes performances tant dans les calculs traditionnels que dans les tâches liées à l’intelligence artificielle.

Le Galaxy S25 Ultra, quant à lui, se base sur le Snapdragon 8 Elite précédent, qui reste une puce très performante mais moins récente. Les deux modèles sont proposés avec 12 Go de mémoire vive, avec le S26 Ultra pouvant également être choisi en configuration 16 Go, ce qui lui donne un avantage clair en multitâche intensif ou dans des usages prolongés.

Du côté du stockage interne, ils offrent des options allant de 256 Go jusqu’à 1 To, sans possibilité d’extension par microSD sur l’un comme sur l’autre, ce qui figure dans les standards actuels de la catégorie.

En termes d’ordre de puissance, le S26 Ultra arrive logiquement en première position grâce à son chipset plus récent et ses options de mémoire supérieure, suivi du S25 Ultra qui reste néanmoins un smartphone très capable.

Pour l’écran, les deux appareils utilisent une dalle Dynamic AMOLED 2X d’environ 6,9 pouces avec définition QHD+ (3120 x 1440 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, offrant des couleurs riches et un grand confort visuel. La luminosité maximale du S26 Ultra serait légèrement supérieure, permettant une meilleure lisibilité en extérieur.

Les deux écrans sont plats avec des protections en verre Gorilla Glass Armor ou équivalent, et prennent en charge le HDR10+ pour un rendu dynamique des contenus. En comparant les écrans, si les différences ne sont pas radicales, le S26 Ultra bénéficie d’un léger avantage grâce à une luminosité accrue et à la gestion logicielle du rendu des couleurs, suivi de près par le S25 Ultra dont l’écran reste excellent.

Toutefois, notez que le Galaxy s26 Ultra profite de la nouvelle fonction matériel Ecran de confidentialité qui masque le contenu de votre écran aux personnes qui sont à côté ou au-dessus de vous. La totalité de la surface d’affichage peut être cachée, selon les angles de vision ou seulement certaines parties comme les notifications, par exemple. C’est un avantage non négligeable.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie reste un pilier des modèles Ultra. Le Galaxy S26 Ultra est attendu avec un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 10 mégapixels (zoom optique 3x) et d’un second téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique élevé, complété par un capteur frontal de 12 mégapixels pour les selfies, d’après les fuites disponibles. Le Galaxy S25 Ultra propose une configuration très similaire : un capteur principal de 200 mégapixels mais qui propose une capture d’un peu moins de lumière que son suivant, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, deux téléobjectifs avec zoom et un capteur selfie de 12 mégapixels.

En outre, notez que l’avantage du S26 Ultra, c’est les traitements d’image plus avancés et dans les algorithmes d’intelligence artificielle qui améliorent la qualité des clichés en conditions difficiles, notamment en basse lumière et pour la stabilisation vidéo.

En connectivité, les deux appareils supportent la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth (5.4 pour le Galaxy S25 Ultra et 6.0 pour le Galaxy s26 Ultra), ainsi que le NFC pour les paiements sans contact. Aucun ne dispose de prise jack audio, et tous deux utilisent un lecteur d’empreintes sous l’écran pour le déverrouillage biométrique. Ils supportent tous les deux un stylet.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Pour l’autonomie, les deux modèles sont dotés d’une batterie d’une capacité d’environ 5000 mAh, ce qui est la norme pour cette gamme, et devrait offrir une journée complète d’utilisation pour un usage mixte.

Cependant, grâce à l’optimisation énergétique de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et aux ajustements logiciels, le Galaxy S26 Ultra devrait proposer une endurance légèrement meilleure dans des scénarios intensifs, même si l’autonomie réelle varie selon les usages, la luminosité d’écran et la qualité du réseau.

En termes de recharge, le S26 Ultra supporte une charge rapide filaire jusqu’à 60 W, permettant de recharger une part significative de la batterie en une trentaine de minutes, contre environ 45 W sur le S25 Ultra, ce qui constitue une amélioration notable.

Les deux modèles prennent également en charge la recharge sans fil ainsi que la recharge sans fil inversée pour alimenter des accessoires compatibles. Ainsi, sur ce point également, le S26 Ultra se place légèrement en avant, sans pour autant bouleverser les capacités offertes par son prédécesseur.

Quelles fonctions d'intelligence artificielle ?

Enfin, en termes de fonctions d’intelligence artificielle, le Samsung Galaxy S26 Ultra, propose des fonctionnalités « agente » et proactive qui marquent une évolution notable par rapport au S25 Ultra. La principale nouveauté est la fonction Now Nudge, qui analyse en temps réel le contenu de votre écran pour suggérer des actions contextuelles intelligentes (comme ajouter un événement ou répondre à une question complexe sans changer d'application).

Il intègre également Now Brief, comme le Galaxy S25 Ultra, un assistant capable de générer des résumés quotidiens ultra-personnalisés, et la technologie ProScaler, qui utilise l'IA pour améliorer la définition des images jusqu'au QHD+ de manière inédite.

De plus, le S26 Ultra bénéficie d'un analyseur de captures d'écran qui classe et organise automatiquement vos images par catégories (reçus, billets, etc.) et du Creative Studio, un outil dopé par Gemini permettant de générer des images complexes à partir de simples descriptions ou de croquis réalisés au S Pen. Notez que ces fonctions pourraient être mises à jour dans les prochains mois sur le Galaxy s25 Ultra.