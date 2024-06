Ça y est, ce Samsung devient le smartphone à petit prix numéro 1 en Europe

Le Galaxy A15 est un smartphone pour les petits budgets qui succèdent au Galaxy A14, qui fut le smartphone best-seller de Samsung l’année dernière, et le premier smartphone le plus vendu derrière un très grand nombre d’Apple ! En Inde, il a même été numéro 1, ce qui représente une excellente performance.

Il faut dire que ce smartphone, et sa nouvelle version, ont tout d’un must-have puisqu’ils se placent sur l’un des deux segments du marché les plus plébiscité aujourd’hui, l’entrée de gamme. Et pourtant, ce Galaxy A15 propose une fiche technique hybride, à cheval avec le milieu de gamme, ce qui est une très bonne nouvelle !

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Avec son écran Super Amoled, nous avons affaire à l’un des plus beaux écrans du marché que nous pouvons obtenir dans les 200 € ou moins, en sachant que l’appareil fournit en plus des performances très convenables et une batterie longue durée et un appareil photo convaincant.

On peut comprendre pourquoi le public à tendance à se détourner du milieu de gamme quand ce genre de modèle propose presque la même chose, mais pour 200 € de moins !

Samsung propose le Galaxy A15 à directement sur son site

Ce n’est pas le plus petit prix que vous pouvez trouver, mais c’est probablement la meilleure offre, Samsung est réputé pour proposer de véritables bonnes affaires sur son site, et avant même le début des soldes mercredi, nous pouvons voir que Samsung propose son Galaxy A15 à 199 €.

Si ce que vous recherchez, c’est un smartphone pratique, adapté à un nuage en 2024, et surtout qui ne coûte pas un loyer, eh bien ce smartphone est fait pour vous !