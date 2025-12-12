Cadeau de Noël : l'iPhone le plus vendu cette année à son meilleur prix

L'iPhone 16 est le smartphone le plus vendu en France depuis septembre, voici où le trouver à son meilleur prix actuellement. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 12/12/2025 à 17h45
L'iPhone 16

Si vous cherchez à offrir, ou vous offrir, un smartphone de qualité pour Noël, l'iPhone 16 est une excellente option. Actuellement disponible à 799,00 € sur Amazon, soit une réduction de 8% par rapport au prix habituel de 869,00 €, il s'agit d'un bon prix pour ce modèle, d'autant plus que vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. 

 

Les caractéristiques clefs de l’iPhone 16

L'iPhone 16 est sortie l'année dernière, et est l'avant dernier modèle standard d'Apple, ce qui fait de lui un véritable must-have pour de nombreux fans de la marque. Il est équipé de la puce A18, offrant des performances exceptionnelles, et améliore globalement la gestion de l'énergie, la photographie et la vidéo, par rapport aux générations précédentes.

La caméra arrière fusion 48 MP vous permettra par exemple de prendre des photos et vidéos avec un téléobjectif 2x

De plus, le design de l'iPhone 16 est raffiné, avec un écran de 6,1 pouces, offrant une expérience visuelle de qualité supérieure.

De plus, grâce à sa batterie optimisée et à sa puce A18, l’autonomie de l’iPhone 16 est améliorée, permettant jusqu’à 22 heures de lecture vidéo, un vrai plus pour les utilisateurs mobiles.

Un prix Noël imbattable pour l’iPhone 16

En plus de son prix attractif sous les 800€, cet iPhone 16 sur Amazon vous permet de bénéficier d'une livraison gratuite et d'un paiement étalé en plusieurs fois.

Vous pouvez sinon retrouvez ci-dessous notre sélection des meilleurs prix disponibles pour l'iPhone 16.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
