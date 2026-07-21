Canicule : l'accessoire accessible qui évite la surchauffe des smartphones

En période de fortes chaleurs, laisser son téléphone fixé sur le tableau de bord de sa voiture peut rapidement virer au drame. Entre le rayonnement direct du soleil et l'utilisation prolongée du GPS, les composants grimpent en température jusqu'à couper l'appareil. Pour régler ce problème récurrent sans investir dans des systèmes complexes, une enseigne de sport bien connue propose un petit équipement particulièrement inventif.

Rémi Deschamps - publié le 21/07/2026 à 17h45
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Support de téléphone magnétique SBS fixé sur la grille de ventilation d'une voiture avec effet de froid.

L'été impose des contraintes à nos appareils. Lors du départ en vacances, un téléphone placé derrière le pare-brise subit un effet de serre direct. 

Sous l'effet combiné de la recharge, des applications de navigation gourmandes et du soleil, le système peut se mettre automatiquement en sécurité, limitant les performances, coupant l'écran, voire le smartphone, pour éviter une panne irréversible. Bien souvent, la batterie fond à vue d'œil, parfois même très littéralement !

Un étui thermique pensé pour isoler du rayonnement direct

Pour lutter contre ce phénomène, Decathlon a mis au point une pochette isotherme spécifiquement dimensionnée pour les smartphones. Comme le souligne un article publié par Les Numériques, cet étui intègre des matériaux isolants similaires à ceux utilisés pour la conservation des aliments en randonnée, un autre domaine que Decathlon maîtrise.

En créant une barrière physique contre les rayons infrarouges, cette protection évite l'accumulation de chaleur. Le téléphone reste ainsi à une température ambiante stable.

La chimie interne de la batterie menacée par les fortes chaleurs

Cet article, c'est aussi l'occasion de faire de la prévention pour la santé de vos batteries.

Au-delà de la gêne occasionnée par une coupure soudaine au milieu d'un itinéraire, la chaleur excessive constitue le premier facteur de dégradation de nos appareils. Pour tout comprendre sur les batteries de nos smartphones, il faut savoir que les accumulateurs au lithium supportent très mal les pics thermiques : exposés régulièrement à des températures supérieures à 40 °C, ce qui arrive très vite en voiture, leurs composants chimiques se dégradent de manière irréversible, réduisant fortement leur autonomie globale.

Cette sensibilité au vieillissement est d'autant plus importante que la majorité des modèles actuels disposent d'un bloc scellé. Même si la réglementation européenne prévoit le retour des batteries amovibles pour simplifier le remplacement en cas d'usure, préserver son équipement actuel demeure indispensable.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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