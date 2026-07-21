Ce nouveau smartphone anglais redonne du peps au pouvoir d'achat des consommateurs

La marque londonienne Nothing lance le Phone (4b). Proposé chez Amazon au tarif de 349 € avec option de paiement en 4 fois sans frais, ce nouveau smartphone bouscule le milieu de gamme en associant un écran AMOLED 120 Hz, une grande autonomie de 5 200 mAh et sa célèbre Glyph Bar lumineuse !

Rémi Deschamps - publié le 21/07/2026 à 12h15
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Plusieurs smartphones Nothing Phone (4b) bleus disposés en perspective avec la date du 7 juillet affichée.

Le constructeur britannique choisit d'emprunter une trajectoire encore plus abordable pour son nouveau smartphone. Après avoir entretenu le suspense autour de son futur modèle de milieu de gamme, la marque concrétise enfin la sortie de sa dernière création avec le lancement du Nothing Phone (4b).

 

S'affichant sur Amazon à 349 €, la plateforme propose d'ailleurs un échelonnement du paiement en 4 fois sans frais.

Écran grand format et équilibre de l'équipement

Pour la partie affichage, la marque mise sur un grand écran Super AMOLED de 6,67 pouces, un format pensé pour le visionnage de vidéos et le jeu vidéo. La dalle propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui correspond au standard actuel du marché, mais à ce prix, c'est un vrai plus.

L'intégration d'une puce Snapdragon 6 Series épaulée par une chambre à vapeur apporte la réserve de puissance nécessaire pour encaisser les évolutions ultérieures. Côté autonomie, la batterie de 5 200 mAh assure une utilisation confortable qui dépasse la journée complète, tandis que la charge de 33 W permet de récupérer de l'énergie dans un délai raisonnable.

Un bloc photo centré sur la stabilisation optique

L'équipement photographique évite la surenchère de mégapixels inutiles pour se concentrer sur des fonctionnalités concrètes. Ainsi, le capteur principal de 50 Mpx intègre une stabilisation optique, un dispositif indispensable pour éliminer les flous de bougé et réussir les prises de vue de nuit ou en intérieur quand la lumière baisse. 

Le traitement TrueLens Engine 4 assisté par IA ajuste quant à lui l'exposition et la fidélité des couleurs, épaulé par un second capteur ultra grand-angle de 8 Mpx et une caméra frontale de 16 Mpx pour les selfies. C'est à peu près ce que l'on retrouvait sur le Nothing Phone (2), qui était un haut de gamme de la marque.

Sur le plan visuel, la structure unibody certifiée IP64 propose un dos semi-transparent propre à la marque. Elle intègre la Glyph Bar, cette interface lumineuse à LED pensée pour transmettre les informations essentielles sans obligation d'allumer la dalle principale.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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