Ce nouveau smartphone anglais redonne du peps au pouvoir d'achat des consommateurs

Le constructeur britannique choisit d'emprunter une trajectoire encore plus abordable pour son nouveau smartphone. Après avoir entretenu le suspense autour de son futur modèle de milieu de gamme, la marque concrétise enfin la sortie de sa dernière création avec le lancement du Nothing Phone (4b).

S'affichant sur Amazon à 349 €, la plateforme propose d'ailleurs un échelonnement du paiement en 4 fois sans frais.

Écran grand format et équilibre de l'équipement

Pour la partie affichage, la marque mise sur un grand écran Super AMOLED de 6,67 pouces, un format pensé pour le visionnage de vidéos et le jeu vidéo. La dalle propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui correspond au standard actuel du marché, mais à ce prix, c'est un vrai plus.

L'intégration d'une puce Snapdragon 6 Series épaulée par une chambre à vapeur apporte la réserve de puissance nécessaire pour encaisser les évolutions ultérieures. Côté autonomie, la batterie de 5 200 mAh assure une utilisation confortable qui dépasse la journée complète, tandis que la charge de 33 W permet de récupérer de l'énergie dans un délai raisonnable.

Un bloc photo centré sur la stabilisation optique

L'équipement photographique évite la surenchère de mégapixels inutiles pour se concentrer sur des fonctionnalités concrètes. Ainsi, le capteur principal de 50 Mpx intègre une stabilisation optique, un dispositif indispensable pour éliminer les flous de bougé et réussir les prises de vue de nuit ou en intérieur quand la lumière baisse.

Le traitement TrueLens Engine 4 assisté par IA ajuste quant à lui l'exposition et la fidélité des couleurs, épaulé par un second capteur ultra grand-angle de 8 Mpx et une caméra frontale de 16 Mpx pour les selfies. C'est à peu près ce que l'on retrouvait sur le Nothing Phone (2), qui était un haut de gamme de la marque.

Sur le plan visuel, la structure unibody certifiée IP64 propose un dos semi-transparent propre à la marque. Elle intègre la Glyph Bar, cette interface lumineuse à LED pensée pour transmettre les informations essentielles sans obligation d'allumer la dalle principale.