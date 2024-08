Ce smartphone Google, génie des photos, est disponible avec une énorme réduction avant l'arrivée des Pixel 9 !

Le Google Pixel 8 Pro est sans aucun doute l'un des smartphones les plus en vue du marché actuel, rivalisant directement avec des modèles prestigieux tels que le Samsung Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max. Ce smartphone se distingue particulièrement en étant l'un des premiers à intégrer l'Intelligence Artificielle Générative directement dans un appareil portable, offrant ainsi des fonctionnalités innovantes et avant-gardistes.