Ce matin, CertiDeal vient de casser le prix de l’iPhone 12 Pro

Pourquoi choisir un smartphone reconditionné ?

Le reconditionnement séduit de plus en plus de consommateurs, et pour cause : il permet d’accéder à des appareils haut de gamme à moindre coût tout en réduisant notre influence sur l’environnement.

Chez CertiDeal, les appareils sont reconditionnés en France, et la qualité est une priorité, avec des tests rigoureux et une garantie légale de 2 ans pour tous les modèles. Vous avez même la possibilité d’opter pour une batterie neuve afin de maximiser la durée de vie de votre téléphone.

La fiche technique de l'iPhone 12 Pro

Écran : OLED, de 6,1 pouces avec 2532 x 1170 pixels

OLED, de 6,1 pouces avec 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce Apple A14 Bionic

Puce Apple A14 Bionic RAM : 6 Go

6 Go Puce : A14 Bionic

A14 Bionic Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 12 MP

12 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 2775 mAh avec prise en charge de la charge rapide

Le processeur A14 Bionic de l’iPhone 12 Pro reste d’une grande fluidité encore aujourd’hui. Il offre une fluidité remarquable qui contentera sans aucun doute les amateurs de gaming et ceux qui ont besoin de faire du multitâche régulièrement.

Côté photo, il n’y a aucun doute non plus que l’iPhone 12 Pro sait comment faire pour proposer des clichés convaincants grâce à l’intelligence artificielle d’Apple, qui améliore automatiquement les clichés, même en basse lumière.

L’astuce qui permet d’économiser sur cet iPhone 12 Pro

L’iPhone 12 Pro vendu par CertiDeal est proposé sans Face ID. Cela signifie que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas, mais toutes les autres fonctionnalités sont intactes.

Une concession minime pour ceux qui n’utilisent pas cette option au quotidien, et une astuce qui permet de se procurer un smartphone à petit prix. L’offre inclut également la possibilité de payer en plusieurs fois, ainsi qu’une livraison gratuite pendant les soldes.