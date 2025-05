iPhone 16e : enfin à un vrai prix de milieu de gamme !

French Days : fortes baisses, mais attention fin des offres demain soir !

À peine sorti, l’iPhone 16e bénéficie déjà d’une très belle opportunité pour les amateurs de la marque à la pomme. Grâce à une réduction immédiate et un cashback supplémentaire chez Rakuten, c’est le moment idéal pour craquer.

L'iPhone 16e est le nouveau sorti des écuries d'Apple. Souhaitant se démarquer des autres modèles de la gamme avec un prix plus doux, il était toutefois proposé à un tarif que nous avions trouvé encore un peu élevé. Certes, il s'agit d'un haut de gamme, mais 719 € reste une somme conséquente.

Mais il n’a pas fallu longtemps pour trouver l'appareil à un prix plus compétitif, puisque c'est déjà le cas avec des baisses de près de 130 € à l’occasion des French Days. Attention : cette promotion prend fin demain, mercredi 7 mai.

Les caractéristiques de l’iPhone 16e

L’iPhone 16e est conçu pour rendre les appareils d'Apple plus accessibles, sans sacrifier les dernières avancées technologiques, un peu comme les modèles SE le faisaient auparavant.

Compatible avec Apple Intelligence, l’IA intégrée d'Apple, ce nouveau modèle offre une expérience enrichie, plus fluide et intuitive au quotidien que les anciens appareils de la gamme.

Son écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces assure une qualité d’image confortable, tandis que son design en aluminium recyclé, protégé par un Ceramic Shield, garantit une robustesse à toute épreuve (certification IP68 contre l'eau et la poussière).

Côté puissance, il propose la toute nouvelle puce Apple A18 épaulée par 8 Go de RAM, pour une fluidité optimale, même sur les applications les plus exigeantes.

En photo, Apple équipe l’iPhone 16e d’un capteur Fusion de 48 Mpx, d'une grande précision grâce aux optimisations IA intégrées.

La batterie n’est pas en reste, avec jusqu’à 26 heures de lecture vidéo. Et si vous êtes pressé, la charge rapide vous permet de récupérer 50 % en seulement 30 minutes !

L’iPhone 16e réussit l'exploit de proposer le meilleur d'Apple à un tarif plus accessible. Un choix malin pour ceux qui veulent garder leur smartphone longtemps sans renoncer à la performance.

C'est un modèle haut de gamme qui vient comme une vraie alternative pour les fans de la marque qui souhaitent obtenir un modèle récent pour investir et ne plus changer de smartphones pour les 7 ou 8 années à venir ! Un plus évident.

Où acheter l’iPhone 16e en promotion ?

Chez Rakuten, l’iPhone 16e est proposé à 599 € avec une remise immédiate et un cashback de 6 € à récupérer ! Une occasion pour enfin s'équiper d'un Apple récent, et non d'une version d'il y a 5 ans, pour obtenir un prix correct. Et en plus avec la promesse des longues années de mises à jour Apple.