Ce matin, l’iPhone 14 passe à 222 € uniquement pour le Black November avec ce code promo

Bon plan Black November : l’iPhone 14 128 Go tombe à 222 € avec le code BLACK15 sur CertiDeal. Une offre temporaire sur un modèle haut de gamme 100 % fonctionnel.

Un iPhone 14 reconditionné en France, 100 % opérationnel

Ce iPhone 14 en version « Dur à Cuire » n’est peut-être pas parfait esthétiquement, mais il fonctionne comme un neuf. Écran, caméra, batterie, tout a été testé et validé par les techniciens CertiDeal. Le smartphone est livré avec chargeur, écouteurs et bénéficie d’une garantie de 24 mois, voire jusqu’à 30 mois selon le modèle.

Pour rappel, Apple est une référence forte en matière de longévité et de mises à jour. Et le reconditionné permet d’y accéder à petit prix, surtout quand on passe par un acteur français reconnu. L’économie ici dépasse les 100 €, tout en soutenant un modèle plus durable et local.

✅ Points forts iPhone 14 reconditionné en France, 100 % fonctionnel

Garantie 24 mois et SAV basé en France

15 € de réduction supplémentaires avec le code BLACK15 ⚠️ Points faibles Traces ou rayures visibles selon le grade

Stock limité pendant le Black November

Un vrai bon plan pour découvrir le reconditionné

Derrière cette offre se cache tout le savoir-faire de CertiDeal, qui reconditionne ses smartphones dans ses propres ateliers en France. Une transparence et une fiabilité rares, idéales pour ceux qui veulent acheter malin. Si tu veux en savoir plus sur le fonctionnement du marché du reconditionné, le guide comparateur reconditionné de LesMobiles détaille les critères essentiels pour bien choisir.