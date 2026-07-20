Caviar lance des éditions Messi et Ronaldo sur Galaxy Z Fold8 Ultra et iPhone 17 Pro Max

À retenir La collection « Légendes » rend hommage à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur des smartphones personnalisés.

et sur des smartphones personnalisés. Le Galaxy Z Fold8 Ultra et l' iPhone 17 Pro Max sont décorés de portraits réalisés à la main.

et l' sont décorés de portraits réalisés à la main. Seulement 19 exemplaires de cette collection seront produits, avec des prix à partir de 11 410 dollars.

Cette gamme baptisée « Légendes » coïncide avec la fin de la coupe du monde de football 2026 et célèbre la rivalité de longue date entre les deux joueurs les plus titrés du football actuel. D’après l’accessoiriste, le projet ne se limite pas à honorer les performances sportives des deux athlètes, mais il entend aussi souligner les différences de style de jeu et de personnalité qui les distinguent l'un de l'autre.

Le Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra reçoit ainsi un portrait de Lionel Messi réalisé à la main selon la technique de l'émail cloisonné à chaud, agrémenté d'éléments décoratifs plaqués or 999 pour mille. Il est doté d’un minimum de 256 Go de mémoire interne.

L'iPhone 17 Pro Max, quant à lui, arbore un portrait similaire de Cristiano Ronaldo, réalisé sur la même base.

Parallèlement à cette collection en série limitée, Caviar a révélé un projet totalement à part, fabriqué sur commande individuelle : un unique exemplaire d'iPhone Ultra, le mobile pliant de la marque à la pomme encore non officialisé à l’heure de l’écriture de ces lignes, personnalisé représentant l'attaquant norvégien Erling Haaland.

Caviar en avance sur les marques

Le lancement de cette collection intervient également alors que Samsung prépare le dévoilement officiel du Galaxy Z Fold8 et de sa variante Ultra lors d'un événement Unpacked prévu le 22 juillet 2026 à Londres, avec un système Android 17 et une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. En outre, on attend aussi la présentation officielle de l’iPhone Ultra probablement courant septembre alors que l’iPhone 17 Pro Max est disponible depuis presque un an maintenant.

Disponibilité et prix

Selon les informations communiquées, les modèles hommage à Cristiano Ronaldo sont proposés à partir de 11 410 dollars pour un minimum de 256 Go, tandis que les versions dédiées à Lionel Messi démarrent à 13 130 dollars. Au total, seuls 19 exemplaires de cette collection « Légendes » seront produits, un nombre volontairement restreint pour préserver le caractère exclusif de la série.

L'exemplaire unique consacré à Erling Haaland, fabriqué sur mesure, n'a pas de prix communiqué publiquement à ce stade. Les commandes peuvent être passées directement auprès de Caviar, la marque n'ayant pas précisé de date de livraison ferme pour ces modèles d’exception.