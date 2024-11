Ce Samsung Galaxy est le bon plan incontournable de cette avant-première du Black Friday

Ce smartphone mystère c'est le Samsung Galaxy A55 5G, l'emblème du milieu de gamme chez le grand constructeur coréen.

Si ce smartphone est très populaire parmi les ventes, au point d'être le modèle Samsung le plus vendu, c'est bien qu'il en vaut le détour, et ce, surtout en plein Black November.

Le prix du meilleur milieu de gamme

Si vous recherchez un smartphone offrant un excellent rapport qualité/prix, le Samsung Galaxy A55 5G est l'option idéale.

Sans prétendre aux technologies les plus avancées, il assure des performances parfaitement adaptées à un usage régulier, qu’il s’agisse de photographie, d’affichage ou de navigation.

C'est l’allié parfait du quotidien, prêt à s’adapter à tous les modes de vie et usages. Impossible d’être déçu, et ce n’est pas juste une promesse : il affiche fièrement une note de 5 étoiles sur Rakuten !

Compatible avec la 5G et le Wi-Fi 6, il garantit une connectivité optimale pour profiter des dernières innovations en ligne, comme l’IA.

Ses points forts résident dans son autonomie et son étanchéité, des atouts qui en font une référence fiable et durable dans sa gamme.

Le tout lui confère une très bonne durée de vie pour sa gamme : avec 4 ans de mise à jour intégrée et 5 ans de correctifs.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce smartphone, vous pouvez toujours consulter notre analyse plus poussée du Samsung Galaxy A55 5G, ici.

Maintenant on va vous expliquer pourquoi, ce smartphone va probablement resté top 1 des ventes un petit moment.

Une des plus importantes remises

Ce Samsung Galaxy A55 5G, normalement proposé à 429€, est en promotion à 299€, soit 30% de réduction. Peu de smartphones de cette qualité, peuvent prétendre à un prix aussi compétitif.

Si le montant vous semble trop élevé pour un paiement en une seule fois, vous avez la possibilité de régler en quatre fois à 74,75€ par mois sans frais.

En choisissant l’option FLOA, vous pouvez même étaler le paiement sur dix mois, également sans frais supplémentaires.

De plus, l’achat inclut une livraison rapide et gratuite, prévue entre le 9 et le 12 novembre, et vous bénéficiez de 29,90€ offerts en Rakuten Points.

Aujourd'hui seulement c'est même la journée Mega Peak chez Rakuten où vous pouvez obtenir jusqu'à 20% de CashBack sur tout le site ! De quoi faire encore descendre le prix de votre smartphone.

Si vous additionnez tous ces avantages votre Samsung Galaxy A55 5G pourrait vous revenir pour presque la moitié de son prix initiale !

Si en plus de ça vous revendez votre ancien modèle, vous pouvez encore accumuler les économies.

Achetez un nouveau smartphone n'a jamais été rentable et efficace ! Ne laissez pas passer l'occasion.

Si jamais on vous propose ci-dessous tous les sites où on vous pouvez également retrouver le Galaxy A55 5G, ainsi, vous pouvez comparer.

Vous pouvez également comparer les autres modèles Samsung sur notre comparateur, ici.