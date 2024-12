Ce serait le meilleur smartphone haut de gamme au monde d’après les moyennes de Dxomark et il passe sous les 800 € sur ce site !

Hé non, ce ne sont ni Samsung, ni Apple qui proposent le meilleur smartphone selon les moyennes du site de référence Dxomark, pas même Xiaomi, qui est pourtant troisième sur le podium. Mais quel constructeur peut donc rivaliser ainsi en proposant un smartphone avec une telle différence de prix ?

C’est Honor ! Avec son Honor Magic 6 Pro, il est arrivé premier de presque toutes les catégories à sa sortie, et même aujourd’hui, bien que deuxième sur ces mêmes catégories, il reste meilleur en moyenne étant donné que ce ne sont que des smartphones différents qui le dépassent ou l'égalisent dans chaque domaine.

Et avec l'arrivée des Magic 7 prochainement nous ne pouvons qu’espérer que le constructeur chinois renouvellera l’exploit.

Fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go, 16 Go

: 12 Go, 16 Go Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

: 256Go, 512Go, 1To Capteur photo principal : Triple capteurs 180+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 180+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Batterie : 5600 mAh

Le Magic6 Pro est un smartphone d’exception, mêlant élégance et efficacité. Son design soigné offre une prise en main particulièrement agréable, tandis que ses performances répondent aux attentes, grâce à une interface utilisateur fluide et truffée de fonctionnalités pratiques.

Son écran, robuste et de très haute qualité, propose une expérience visuelle impeccable, que ce soit pour travailler, jouer, regarder des vidéos ou simplement naviguer. Côté photo, le Magic6 Pro brille également avec des clichés impressionnants.

Retrouvez notre test complet du Honor Magic 6 Pro !

Ajoutez à cela une autonomie solide, une gestion énergétique optimisée et une recharge rapide (filaire et sans fil), et vous obtenez un smartphone qui coche absolument toutes les cases. Pas de doute, le Magic6 Pro sera difficile à détrôner en termes de rapport qualité-prix !

Quelle offre pour le Magic 6 Pro de Honor actuellement ?

Sur la Fnac Marketplace, vous pouvez vous procurer le Honor Magic 6 Pro pour 789 €. Une très bonne nouvelle, car en passant par ce service vous accédez à une garantie, une offre satisfaite ou remboursée et au SAV et l'accompagnement de la Fnac directement.