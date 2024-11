Ce smartphone avec écran AMOLED et 8 Go de Ram est en promo dès le début du Black November sur Amazon

Le Black November vient de commencer. Aujourd'hui, les commerçants ne se limitent plus seulement à un vendredi de novembre, mais proposent des offres pendant tout le mois ! C’est le cas d’Amazon où nous pouvons trouver le Xiaomi Redmi Note 13 Pro à 190 €. Une bonne nouvelle, pour ceux qui cherchent un smartphone de milieu de gamme à petit prix optimisé pour les multimédias !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

La fiche technique du Redmi Note 13 Pro de Xaiomi est efficace et très optimisée pour un usage multimédia, que ce soit le gaming grâce à 8 Go de RAM (extensible virtuellement), ou le streaming par exemple avec son écran Super Amoled. En plus de cela, le Redmi Note 13 Pro propose une batterie de 5000 mAh, ce qui est un beau combo pour un smartphone avec de belles performances.

Quelle offre pour le Xiaomi Redmi Note 13 Pro

En ce moment, vous pouvez vous procurer le Xiaomi Redmi Note 13 Pro pour seulement 190 € sur Amazon, une offre véritablement digne du Black November !