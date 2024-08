Ce smartphone avec écran Super AMOLED et un petit prix est le best-seller de Samsung en Europe

Samsung est l'une des marques les plus recommandées sur le marché du smartphone : praticité, puissance, et écrans impressionnants en sont probablement les meilleures raisons. Un autre point fort des smartphones de cette marque coréenne est leur diversité exceptionnelle, couvrant un large éventail allant des modèles les plus abordables aux appareils haut de gamme les plus performants. Le Galaxy A15 illustre parfaitement cette stratégie en offrant les connaissances de Samsung à un prix attractif. Voici tout ce qu’il faut savoir !