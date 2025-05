iPhone 13 Pro Max : Un ultra haut de gamme à prix au prix d’un milieu et reconditionné en France

Vous avez envie de vous offrir un iPhone mais sans exploser votre budget ? Bonne nouvelle : il existe une alternative qui combine performances premium et prix futé. On parle bien sûr du reconditionné.

Et ici, pas question d’un vague reconditionnement en chaîne à l’autre bout du monde : les modèles proposés par ce marchand sont entièrement remis en état en France, testés, garantis et surtout… beaucoup plus abordables.

Un iPhone, c’est un peu plus qu’un smartphone : c’est un écosystème, un style, parfois même une déclaration d’intention. Chaque année, la sortie des nouveaux modèles provoque son lot de débats : « c’est un copier-coller du précédent », « enfin une autonomie correcte », ou encore « iOS, c’est quand même autre chose qu’Android ».

Mais qu’on soit fan ou non, le constat est là : un iPhone, ça fait parler.

L’iPhone 13 Pro Max : toujours une référence haut de gamme

Deux générations après sa sortie, l’iPhone 13 Pro Max reste une valeur sûre. Grand écran OLED 120 Hz, puce A15 Bionic, triple capteur photo avec téléobjectif, autonomie boostée : il avait tout ce qu’il fallait pour séduire, et n’a rien perdu de sa superbe.

Que ce soit pour le multimédia, le gaming ou simplement la fluidité d’iOS, il tient tête à bien des modèles sortis plus récemment. Et quand on peut l’avoir à prix réduit, difficile de lui trouver un concurrent sérieux dans la même gamme.

Les offres reconditionnées à ne pas rater

CertiDeal propose plusieurs versions du 13 Pro Max selon le grade esthétique. Tous les modèles sont garantis 24 mois et reconditionnés de A à Z en France — comme l’impose le code de la consommation. L’état varie, mais les performances restent identiques.

Très bon état – 533,99 €

– Correct – 505,99 €

– Parfait état – 547,99 €

– 547,99 € Premium (exclusivité) – 584,99 €

Le choix du grade dépend surtout de vos exigences esthétiques. Si quelques micro-rayures ne vous font pas peur, vous pourrez économiser quelques dizaines d’euros tout en profitant d’un appareil à 100 % fonctionnel. Pour en savoir plus sur la classification des grades, vous pouvez consulter ce guide complet.

Autre avantage non négligeable : certains modèles proposent une batterie neuve en option, ce qui prolonge encore la durée de vie de l’appareil. Résultat : un smartphone haut de gamme à prix maîtrisé, une empreinte écologique réduite, et un usage sans concession. Bref, un bon deal.