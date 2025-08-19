Ce smartphone devance iPhone 16 et Galaxy S25 : le Honor Magic 6 Pro

- publié le 19/08/2025 à 07h00

Une domintation confirmée

Numéro 1 chez Dxomark depuis février 2024, le Magic 6 Pro n’est même pas le flagship le plus récent de la marque. Pourtant, il domine toujours grâce à un équilibre quasi parfait entre performances photo, audio, autonomie et écran.

Classements actuels : 1er en selfie

2e en audio

5e en batterie

5e en écran

6e en caméra principale

Aucun smartphone ne combine aujourd’hui un tel jeu de résultats. Son score global reste imbattable, confirmant son rôle de smartphone le plus polyvalent du marché.

Notre test lui attribue la note parfaite de 5/5, une reconnaissance rare et justifiée que nous vous invitons à découvrir pour saisir toute l’étendue de ses qualités.

Un rapport qualité-prix difficile à égaler

Le Magic 6 Pro joue aussi sur une carte économique : nettement moins cher que les ténors Apple, Samsung ou Google, il s’impose comme un choix stratégique.

Le meilleur rapport qualité-prix du segment depuis près de deux ans.

Disponible sur les principales boutiques en ligne, il est particulièrement intéressant chez Rakuten, Boulanger et RED by SFR, où le prix le plus attractif le rend accessible sans compromis.