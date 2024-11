Ce smartphone haut de gamme à petit format est disponible à prix cassé !

Le Google Pixel 8a est un parfait représentant de la façon dont Google réussit à s’adapter au public en proposant des smartphones pour tous. Avec son format plus petit, mais aussi un prix plus bas, malgré une fiche technique similaire à sa version « standard ». En ce moment, son prix est encore plus intéressant puisque nous pouvons le trouver pour moins de 400 € !

Fiche Technique du Google Pixel 8a

Écran OLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Google Tensor G3

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go, ou 256 Go de stockage interne

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 13 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 18 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Comme nous le disions, le Google Pixel 8a est une version plus petite en taille du Google Pixel 8, mis à part cela, il propose une fiche technique similaire, avec une puce haut de gamme, des performances hautes, un bon appareil photo et une autonomie très satisfaisante.

Il est idéal pour ceux qui recherchent un smartphone pratique et polyvalent. Notons qu’il fera particulièrement plaisir aux amateurs de photographie grâce à sa gestion du post traitement poussé.

Retrouvez notre test du Google Pixel 8a !

Où se procurer le Google Pixel 8a ?

En ce moment, vous pouvez le trouver sur le marketplace de la Fnac pour seulement 399 €, avec une garantie et un service satisfait ou remboursé.