Ce Smartphone que nous avons noté 5/5 passe à moins de 300€ !

Un 5/5 bien mérité !

Dans la multitude de smartphones milieu de gamme lancés ces dernières années, les Google Pixel font clairement partie des plus performants du marché. Disponible depuis mai 2024, le Pixel 8a fait bien honneur à cette famille, comme nous avons pu le confirmer lors du test de notre rédaction. Ses caractéristiques et ses performances remarquables lui ont en effet valu la note maximale.

Un module photo qui rivalise avec le haut de gamme

La photo est clairement le principal atout du Google Pixel 8a. Son capteur principal de 64 mégapixels avec technologie Quad PD capture des clichés d'une netteté impressionnante, même dans des conditions lumineuses difficiles. Il est couplé à un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels avec un champ de vision de 120°, idéal pour les photos de paysages ou de groupe.

Ce photophone intègre les algorithmes de traitement d'image les plus avancés de Google, issus de la gamme Pixel 8 standard.

Résultat : vos photos affichent des couleurs naturelles et un piqué exceptionnel, particulièrement en basse lumière. Le mode nuit fait aussi des merveilles lors des soirées et de expéditions nocturnes.

Des performances solides grâce au Tensor G3

Sous le capot du Pixel 8a, on retrouve la puce Tensor G3 conçue par Google. Ce processeur apporte une fluidité exemplaire à l’appareil. Les applications se lancent instantanément, le multitâche reste véloce et les jeux gourmands tournent sans accroc. Cette puce se révèle tout particulièrement efficace dans les tâches d'intelligence artificielle : transcription audio en temps réel, traduction simultanée, retouche photo automatique...

Pour ce qui est de la mémoire vive, les 8 Go de RAM offerts garantissent une expérience utilisateur sans ralentissement, même avec de nombreuses applications ouvertes simultanément.

Une expérience logicielle premium

Google promet 7 ans de mises à jour pour le Pixel 8a. Votre smartphone restera donc à jour jusqu'en 2031. L'interface Android pure, sans surcouche, offre par ailleurs une navigation intuitive et rapide. Vous profitez également en avant-première des dernières fonctionnalités développées par Google, bien avant les autres constructeurs.

Une fiche technique complète

En plus des précédents points forts, le Pixel 8a possède un bel écran Actua OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Cette dalle affiche des noirs profonds et des couleurs éclatantes.

Sur le plan de l’autonomie, la batterie de 4 492 mAh tient confortablement une journée d'usage intensif. Elle est compatible avec la recharge rapide de 18W qui permet de récupérer 50% de l'autonomie en 30 minutes environ.

Notre verdict : foncez !

Lancé au prix initial de 549€, le Google Pixel 8a peut être obtenu actuellement à moins de 300€ chez certains de nos revendeurs partenaires.

A ce tarif, il se positionne tout de suite comme un choix idéal pour tous ceux qui recherchent un excellent photophone doublé d’un smartphone équilibré à prix accessible.

N’hésitez donc pas à saisir les occasions qui se présentent pour vous l’offrir.