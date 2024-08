Ce smartphone Xiaomi offre l'un des meilleurs rapports qualité-prix

Plus de 160 € de réduction immédiate

Lancé en 2023, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus fait partie de la catégorie des smartphones milieu de gamme du fabricant qui se positionnent comme une solide alternative aux modèles haut de gamme de plusieurs de ses concurrents.

Equipé d’un puissant processeur compatible avec la 5G et le WiFi 6, il possède en effet plusieurs autres atouts qui lui permettent de rivaliser valablement avec des flagships commercialisés bien au-dessus des 500 €.

Pourtant, il est normalement affiché à seulement 469,90 €. Et avec cette offre Amazon, ce prix chute complétement à seulement 305 € ! Cela représente donc 164,90 € de réduction immédiate ; l’équivalent de 35% offerts. C’est énorme !

Un smartphone fiable et puissant

Pour à peine plus de 300 €, ce Smartphone Xiaomi vous offre des performances et une expérience d’utilisation dignes de certains des meilleurs appareils du moment.

Ce superbe smartphone fascine avant tout par son écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ de 2712 x 1220 pixels. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit une fluidité impressionnante, que ce soit pour les réseaux sociaux ou les jeux. De plus, sa luminosité maximale de 1800 nits permet de lire même au soleil.

Sous la coque, le processeur MediaTek Dimensity 7200-Ultra, associé à 8 Go de RAM, assure des performances fluides, même pour les applications les plus exigeantes. Et avec la fonction d'extension de RAM, vous pouvez ajouter jusqu'à 8 Go supplémentaires pour encore plus de fluidité. Côté stockage, vous disposez de 256 Go de mémoire interne ; un espace suffisant pour toutes vos applications et vos fichiers.

Enfin, avec sa batterie de 5000 mAh, le Xiaomi Redmi 13 Pro Plus vous accompagne toute la journée. De plus, la charge ultra-rapide de 120W vous permet de recharger complètement votre téléphone en seulement 19 minutes. Vous ne serez donc jamais à court de batterie.