Ce téléphone à tout petit prix est numéro 1 sur Amazon

Amazon est une jauge intéressante pour les tendances d’achat. L’entreprise étant une énorme plateforme de vente en ligne, même si nous ne pouvons pas faire de déduction précise à partir des modèles les plus vendus, et que d’un point de vue méthodologique, il ne le faut pas.

En revanche, cela donne une vision assez claire des smartphones les plus achetés par les utilisateurs à un moment T : et il s’agit principalement de trois marques : Apple, Samsung et Xiaomi. Mais parmi eux, le numéro un c’est le Galaxy A05s de Samsung ! Un smartphone d’entrée de gamme qui ne fait pas beaucoup de bruit habituellement.

La fiche technique du Galaxy A05s

Dimensions 168x77.8x8.8 mm Processeur Qualcomm Snapdragon 68 Puce graphique Adreno 610 Mémoire vive 4Go, 6Go

Le Galaxy A05s est un smartphone à tout petit prix qui propose les fonctionnalités essentielles dont un téléphone a besoin en 2025 et surtout avec des mises à jour régulières, ce qui lui donne un avantage sur des smartphones plus anciens.

Ce smartphone mise sur une autonomie confortable et propose une bonne qualité d’affichage pour un écran plutôt grand. Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à un cheval de course en termes de performances, mais il fait totalement l’affaire !

Quelle offre pour le Galaxy A05s ?

Si vous êtes intéressé par l’acquisition d’un modèle pas cher et adapté à 2025, sachez que le Galaxy A05s de Samsung est disponible en ce moment pour un 115 € sur Amazon au moment où nous écrivons ces lignes. Idéal pour un ado, ou quelqu'un qui a une utilisation des essentielles uniquement.